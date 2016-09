El PP dice ahora que no puede haber elecciones el 25 de diciembre

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha confiado en que la investidura se desbloqueará, dado que unas terceras elecciones serían un "ridículo", pero en caso de no ser así ha dejado claro que "tomarán medidas" para acortar la campaña electoral y no tener que votar el día de Navidad (25D).



En declaraciones a Catalunya Ràdio, el dirigente popular ha explicado que "confía" en que "algunos hayan reflexionado durante todo este tiempo, porque para eso están estas 48 horas, para dar paso a un gobierno y desbloquear la situación".



"No puede haber elecciones, no podemos hacer ese ridículo", ha enfatizado Hernando, que ha afirmado que el 25D "no iremos a votar sencillamente porque creo que esta situación se va a desbloquear. Y si no -ha añadido- tomaremos medidas porque, evidentemente, no nos parece que el día de Navidad sea una fecha razonable".



El portavoz popular se ha mostrado abierto a negociar con el PSOE aspectos como por ejemplo "cambiar y analizar la reforma laboral, porque se hizo en 2012 y podríamos revisarla", o revisar también "lo que haya funcionado bien de la Ley de Seguridad Ciudadana y modificar lo que haya que modificar".



Hernando ha lanzado por ello un mensaje al líder socialista, Pedro Sánchez: "A mí me daría vergüenza que escribieran un editorial en el New York Tomes para decirle que deje que haya un gobierno, cuando antes se lo ha dicho el Financial Times y se lo están diciendo todos los líderes europeos. Se vaya uno al país que se vaya de la UE no entienden lo que está haciendo el PSOE".