El PP deja en el aire la gestación subrogada

El 18 Congreso Popular no ha conseguido una postura común dentro del PP sobre la llamada gestación subrogada. Había numerosas enmiendas a favor y en contra y el coordinador de la ponencia, Javier Maroto, no había conseguido cerrar un texto pactado para traer al cónclave popular. Maroto contaba con que no habría acuerdo.

Por eso, los 'populares' han decidido darse más tiempo para tomar una decisión sobre este asunto y han votado por una "amplia mayoría" una enmienda transaccional por la que se insta al partido a estudiar este tema con mayor profundidad, según han explicado fuentes 'populares' a Estrella Digital.

De este modo, los compromisarios han acordado recurrir primero a opiniones de expertos en la materia antes de tomar un posicionamiento político. La enmienda busca un "sosegado análisis" tras la polémica que ha suscitado el asunto. De hecho, el debate ha sido intenso entre detractores y partidarios, que han pedido que se regule esta situación por ley.

Se trata de uno de los "temas sensibles" que ha pasado al debate de los 'populares', que trataban de alcanzar un amplio consenso que no ha sido posible, pese a que durante todo el congreso están haciendo gala de la unidad del partido. "No todos pensamos igual, pero este partido sí tiene hoy una bandera fundamental: es el único partido que tiene unidad dentro de sus bases", ha destacado Maroto en el arranque del debate de la Ponencia Social.