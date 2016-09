El PP cree que el PSOE le presionará con la ‘cabeza’ de Rajoy para empezar a negociar

El Partido Popular cada vez está más convencido de que Pedro Sánchez está dispuesto a ir a nuevas elecciones. Y que ya tiene en mente su estrategia para no quedar como el culpable del bloqueo institucional: pedir “la cabeza” de Mariano Rajoy. “Eso el PP hoy no lo va a permitir. Rajoy ha ganado las elecciones en dos ocasiones y en esta ocasión le distancian de la segunda fuerza 52 diputados. Hoy es impensable que fuerce este debate interno en el Partido Popular”, insisten fuentes ‘populares’. “Y él lo sabe”, rematan.

Pedro Sánchez ha repetido por activa y por pasiva que él estará “en la solución”. “Devolverá la pelota a nuestro tejado”, apuestan fuentes del Partido Popular, que sospechan que el secretario general del PSOE pueda poner como condición previa para negociar una abstención la “retirada” de Mariano Rajoy. “Aunque eso no sería nada más que una excusa para ir a terceras elecciones porque sabe que nosotros eso no lo permitiremos”, advierten desde el PP, que reconocen que el momento de “abrir este melón” hubiera sido tras las elecciones del 20 de diciembre, “pero no ahora”.



Fuentes de la cúpula ‘popular’ insisten en que los socialistas se han negado en todo momento, desde que comenzaron las negociaciones tras el 26J, a pedir nada al PP por temor a que “le digamos que sí”. Aunque después de este viernes y de que se produzca la primera derrota de Rajoy en el Congreso, los socialistas tendrán que tomar una decisión. Probablemente no sea inmediata. A partir de la próxima semana, las negociaciones en Madrid se pararán para dar comienzo a la campaña electoral en Galicia y el País Vasco. Y los resultados en estos comicios serán claves.

Los socialistas siguen defendiendo que el PP tiene opciones de formar gobierno sin el PSOE y que esas “son las vías que tiene que explorar”. Los ‘populares’ lograron la Presidencia del Congreso con 179 apoyos. Hoy cuentan con 170 (PP, Ciudadanos y Coalición Canaria). Pero aún les hacen falta seis 'síes' más u once abstenciones para investir presidente a Mariano Rajoy. Y por ello las elecciones vascas serán determinantes en todo este proceso.

Los ‘populares’ aún no han perdido la esperanza de obtener el apoyo del PNV y los cálculos que hacen son dos: o bien que los escaños del PP sean decisivos para que los nacionalistas vascos sigan gobernando en Euskadi y se produzca un intercambio de cromos. O que el PSE apoye a Podemos y Bildu para lograr el gobierno vasco y eso mueva al PNV hacia la abstención por revanchismo. Eso sí, si se diera alguno de estos casos, no sería suficiente. Si el PNV vota sí, aún hace falta un apoyo más. Si opta por abstenerse, aún harían falta seis abstenciones más. Sin embargo, los ‘populares’ sí piensan que la presión sobre el PSOE aumentaría considerablemente.

Ahora bien, el discurso de Pedro Sánchez en el debate de investidura de Rajoy ha supuesto un importante punto de inflexión. El secretario general del PSOE lanzó un importante mensaje en clave interna para todos aquellos que azuzan públicamente con volver a discutir la posición del partido tras el fracaso del PP: el PSOE no facilitará ni ahora, ni después de las elecciones vascas y gallegas la investidura de Rajoy. “Lo que España realmente necesita no son cuatro años más de Mariano Rajoy al frente del Gobierno”, dijo en la tribuna del Congreso.

Una alternativa socialista o nuevas elecciones

Eso sí, habría que ver qué pasa si el PP logra el apoyo explícito del PNV tras las elecciones del 25S. En ese caso, el PSOE tendría la opción de pasar a la oposición sin sufrir mucho desgaste electoral, permitiendo que el diputado de Nueva Canaria, con el que concurrió a las elecciones del 26J en coalición, votara sí a Rajoy. Si este escenario no se diera, o el PSOE continuara negándose, en ese caso sólo quedarían dos opciones: intentar una alternativa o nuevas elecciones, puesto que el PP ya ha asegurado que no va a abrir una vía de negociación con la antigua CDC.

Y la primera parece que también ha quedado descartada este semana. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, aprovechó su discurso en el Congreso de los Diputados para volver a pedir a Sánchez que lo intente con ellos y los independentistas. Aunque no sería gratis. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, también se dirigió a Sánchez desde la tribuna para ofrecerle su 'sí' a cambio de celebrar un referéndum en Cataluña. “Muy difícil, imposible”, así ha sido como el portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha zanjado este jueves la posibilidad de que Sánchez encabece una candidatura alternativa.

En ese caso sólo quedaría una solución: elecciones generales en diciembre. Para las que los ‘populares’ ya se están preparando, y están convencidos de que los socialistas también. El PP no ve posible un cambio de posición del PSOE, salvo que durante los próximos dos meses sufra una crisis interna que aparte de la secretaría general a Pedro Sánchez. Un grupo de diputados y senadores ‘populares’ preguntaron este miércoles a un miembro destacado del equipo de Sánchez si habría nuevas elecciones. "El encogimiento de hombros fue su respuesta", advierten.