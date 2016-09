El PP, a Barberá: "No es ejemplar seguir en el escaño para disfrutar del aforamiento"

El vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, ha mostrado la dureza del PP a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y le ha afeado permanecer en el escaño tras saberse que va a ser investigada por blanqueo. "No es ejemplar mantenerse en el escaño exclusivamente para disfrutar de una posición de aforamiento", ha dicho, contundente, Maroto.

En unas declaraciones realizadas en RNE, Maroto ha dejado claro que sus palabras muestran la posición de todo el partido, no sólo las suyas. El dirigente popular se ha mostrado duro con la senadora y ha dicho que la actuación de Barberá, en el "final de su carrera", no cumple con el no cumple con el requisito de "dignidad" ni con el de "ejemplaridad" con el que los políticos deben ejercer su vida personal.

"No cumple ninguna de las dos cosas y lo lamento profundamente porque en su comunicado y en sus expresiones dice que no quiere hacer daño ni al partido ni a las instituciones y, desgraciadamente, hemos comprobado que no está siendo así", ha dicho Maroto.

La exalcaldesa, a quien la Audiencia Nacional investigará por presunto blanqueo en el PP de Valencia, anunció este martes que ha dejado el PP pero que no renunciará a su cargo de senadora.

Maroto ha asegurado además que si Barberá no hubiera dejado el partido, habría sido la propia dirección la que la habría suspendido de militancia, al igual que con el resto de dirigentes del PP local implicados en el caso.

El dirigente del PP ha asegurado que en el partido no tienen miedo a que Barberá "tire de la manta", ya que no debe ser motivo para coartar la acción de los partidos y las instituciones, sino que se debe actuar con dignidad y ejemplaridad "con todas las consecuencias".