El PP abre la puerta a Barberá: "Espero que abandone de forma voluntaria el escaño"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes espera que la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá abandone de "manera voluntaria" su escaño en el Senado después de que el Tribunal Supremo haya decidido investigarla por supuesto blanqueo de capitales.



Durante una entrevista radiofónica en "La ventana" de la Cadena Ser, Cifuentes ha sostenido que los políticos tienen que seguir "unas normas que son éticas" y que aunque puede ser injusto desde el punto de vista judicial deben dimitir cuando se les abre una causa.



Además, ha indicado que en el caso de Rita Barberá "habrá que esperar" porque el "problema" del sistema político es que las actas son del diputado y no del partido y no le pueden obligar y ha añadido que "ojalá" Barberá abandone "de manera voluntaria".



La presidenta autonómica, que ha confesado que la corrupción le "indigna más cuando es en su partido" aunque no considera que sea una "enfermedad" del Partido Popular, ha defendido que el líder del PP y presidente en funciones Mariano Rajoy es una "persona honrada" y un "gran presidente", además de recalcar que "las personas cometemos errores y Rajoy también" .



Cifuentes ha pedido al resto de formaciones que se sumen al compromiso que firmaron sus diputados para renunciar al ser investigados y no en el momento en el se abra juicio oral como, ha criticado, defiende el PSOE.