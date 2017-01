La policía sufre "abandono institucional" en Euskadi, según un sindicato

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este sábado la situación de "abandono institucional" que padece el Cuerpo Nacional de Policía en el País Vasco, después de que el PNV y el PSE hayan reclamado en una iniciativa parlamentaria adecuar la presencia de las Fuerzas de Seguridad en Euskadi.



Los socialistas vascos han registrado en la Cámara de Vitoria una enmienda conjunta con el PNV a una proposición no de ley de EH Bildu en la que la coalición soberanista reclama la retirada total de las Fuerzas de Seguridad y del Ejército en Euskadi.



En la enmienda, ambos partidos, que gobiernan en coalición el Ejecutivo vasco, piden que el Parlamento de Vitoria reclame al Gobierno que lleve a efecto la "adecuación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el País Vasco a su "estricto ámbito competencial" conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Gernika.



En otro punto de la iniciativa PNV y PSE instan al Departamento vasco de Seguridad a trabajar en el seno de la Junta de Seguridad de cara a fijar los criterios de adecuación de los efectivos de la Policía y de la Guardia Civil en Euskadi.



En un comunicado, el SUP denuncia que se ponga en tela de juicio la labor del Cuerpo Nacional de Policía.



Critica el "sistemático acoso" a la que la Policía Nacional "se ve sometida desde un sector de la sociedad y de la política" en el País Vasco, incluso desde un partido, en referencia al PSE, con implantación estatal.



Además, el SUP recuerda que corresponde al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno en el País Vasco "la gestión y el dimensionamiento" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad autónoma.



Ante esta situación, el sindicato policial exige "una respuesta rigurosa y definitiva al respecto".



Insiste en que el Estatuto de Gernika otorga a las Fuerzas de Seguridad unas competencias con carácter exclusivo y otras compartidas, las cuales "son respetadas y cumplidas con escrupulosa legalidad" por parte de la Policía.