La policía realizará otra búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo

El juez de instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ha ordenado hoy buscar de nuevo el cuerpo de Marta del Castillo, la joven asesinada en enero de 2009, en una zona aún no rastreada del río Guadalquivir.



En un auto emitido hoy, al que ha tenido acceso Efe, el juez ha atendido la petición de la Policía tras un informe realizado por un técnico que intentó localizar el cuerpo de la joven mediante un georradar en la dársena del río, no afectada por la corriente fluvial, y cuyos resultados apuntan la posibilidad de que existan restos humanos en la zona.



En su último día como titular del juzgado antes de acceder a la Audiencia, el juez ha acordado "ordenar a la Policía Judicial, con los medios que el Cuerpo Nacional de Policía considere necesarios, la inspección del tramo del río en el que se localizan los focos o puntos de interés en el informe aportado" el 1 de diciembre pasado por el padre de la menor, Antonio del Castillo Abad.



La búsqueda la harán buzos del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía, según ha informado un portavoz policial.



El juez recuerda que existe una "pieza separada de continuación de gestiones para la búsqueda y localización del cuerpo de Marta del Castillo Casanueva", que mató cuanto tenía 17 años Miguel Carcaño, según reconoció el autor de los hechos.



Esta pieza tiene como objeto acordar "cuantas diligencias fueran necesarias para agotar la investigación de todas las hipótesis, por remotas que sean, capaces de arrojar luz acerca del paradero del cuerpo de la menor víctima", que ha sido buscada en el tramo del río sí afectado por corrientes fluviales, entre otros lugares.



El instructor explica que "por más que reconozcamos que cualquier actuación estaría amparada siempre por el natural anhelo y esperanza de encontrar a su hija por parte de unos padres destrozados por el sufrimiento, es responsabilidad del Juzgado actuar con rigor al valorar la existencia de fundamentos capaces de provocar actuaciones concretas, como también para determinar su dimensión o alcance".



El juez afirma que los familiares de la víctima "no deben dudar" que la labor para localizar el cuerpo de la menor "sigue y seguirá firme y constante en pos de ese objetivo bajo la supervisión y control judicial".



"Como tantas veces hemos dicho, desde el principio de esta causa, los funcionarios policiales implicados han ido agotando la investigación de todas y cada una de las hipótesis -hasta de las conjeturas- planteadas en sede policial o por orden judicial", afirma el juez.



Ello se ha hecho con un "ingente trabajo policial" y "a través de un perseverante alarde de esfuerzo, entrega profesional y abnegada dedicación de todos y cada uno de los funcionarios de los distintos Grupos policiales" en buscar a Marta del Castillo, subraya el instructor.



Tras el informe entregado por el padre de Marta, el juez ordenó una investigación policial sobre la hipótesis de trabajo sugerida y también recabó un informe del Instituto de Medicina Legal de Sevilla sobre el estado en que se encontraría en la actualidad un cuerpo.



"Es evidente que no podemos descartar, como hipótesis de trabajo, que algunos "puntos sensibles" recogidos en el informe aportado" por el padre deMarta "puedan, potencialmente, corresponderse con restos restos óseos humanos".



El juez afirma que, en esta ocasión, "se trata de una conjetura más de tantas que podríamos hacer y no rechazar al desconocer la suerte o destino del cuerpo".



"Lo cierto es que al existir unos focos o puntos sensibles para el objetivo propuesto, es preciso poner en marcha un dispositivo policial para realizar la inspección del lecho del río en ese tramo, siempre sin perjuicio de que la Policía Judicial ponga de manifiesto al Juzgado cualquier condicionante a la ejecución del mandato judicial", concluye el instructor