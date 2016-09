La Policía Foral se planta: Dimiten todos los altos mandos salvo tres

Todos los mandos de la Policía Foral de Navarra, excepto tres, han presentado su dimisión este mediodía como jefes de unidad en protesta por la nueva Ley de Policías, que modifica las retribuciones en el cuerpo, ha informado la Agrupación Profesional de Policía Foral.



Las dimisiones se han presentado tras las reuniones deliberatorias que los mandos han mantenido esta mañana y en la tarde de ayer, según la misma fuente.



La salida de los mandos -todos excepto el comisario principal, un comisario y un inspector interino- implica que "este fin de semana ya no habrá jefes de unidad" en todo el cuerpo de la Policía Foral, ha explicado Arraiza, secretario de la Agrupación y presidente de la Comisión de Personal del cuerpo policial.



La nueva Ley de Policías fue aprobada por el Parlamento foral en la pasada legislatura pero no entrará en vigor hasta el próximo 1 de octubre. Previamente, el actual Gobierno de Navarra deberá aprobar el decreto que la desarrolla, cuyo borrador ha causado las dimisiones por las nuevas tablas retributivas que establece.



En concreto, el borrador fija que un total de 256 policías verán rebajado su sueldo mientras que unos 700 lo verán aumentado.



Juantxo Zabalza, presidente de la Agrupación Profesional de Policía Foral, ha explicado que las razones de las dimisiones "son la regulación de las retribuciones y horarios de la Ley Foral de Policías de Navarra" y el borrador de decreto foral que les han trasladado, "con la bajada de salario a muchos compañeros y la dificultad para gestionar a partir de ahora esas unidades, todas excepto tres".



"Nos han remitido una serie de tablas de retribuciones donde muchos compañeros pierden mucho dinero, 3.000, 4.000 euros... Auténticas barbaridades después de la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en los últimos años", ha agregado.



Los mandos, ha narrado Zabalza, se quejan también del sistema de horarios, de las jornadas que se va a establecer, porque creen que "hay dificultades para gestionar las unidades".



"Ya vienen avisando -ha recordado-. En su día, a la comisión de Interior, al Parlamento de Navarra, plantearon la imposibilidad de trabajar con ese sistema y su posicionamiento en contra de las retribuciones, y ahora han dado un paso adelante, han dimitido".



El presidente de la agrupación cree que la decisión "deja a la Policía Foral de Navarra en una situación ingobernable", al tiempo que ha subrayado que "el Gobierno no tiene otro remedio que admitir sus dimisiones, porque esos puestos son voluntarios".