La incertidumbre sobre las oposiciones a maestro enfrenta al Gobierno con las comunidades

La falta de Presupuestos Generales del Estado ha comenzado a pasar factura en algunos aspectos que afectan directamente a las comunidades autónomas, como la imposibilidad de convocar oposiciones para plazas docentes.

Andalucía se rebelará contra esta situación y convocará 8.000 plazas de educación, sanidad y otros servicios públicos "quiera Mariano Rajoy o no quiera", según ha dicho este sábado el secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia. De hecho, Heredia ha acusado directamente al Gobierno de Mariano Rajoy de chantaje para que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

Precisamente este viernes, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, admitió que sería "mucho más sencillo" poder convocar oposiciones de empleo público, en concreto docente, si hubiera presupuestos de 2017. Sin embargo, pidió "tranquilidad" porque se encontrará "una solución".

Méndez de Vigo ha emplazado a encontrar una solución con las comunidades autónomas pero es Hacienda quien está realizando las gestiones, al ser el Departamento encargado de los presupuestos.

El sindicato CSIF ha cifrado en 50.000 las plazas que quedarán sin cubrirse si no se convocan estas los exámenes solo en el ámbito de educación.

La oferta de empleo público siempre está ligada a las cuentas de ese ejercicio, ya que es en esa ley donde se fija la tasa de reposición de plazas que se quedan vacantes, fundamentalmente por las jubilaciones. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero redujo la reposición anual al 30 %; el del PP la mantuvo en el 10 % entre 2012 y 2014, la subió al 50 % en 2015 y al 100 % en 2016.

Pero sin esa ley, las comunidades no pueden convocar las oposiciones y, de hecho, ya hay ocho comunidades que han anunciado que no realizarán la convocatoria a plazas docentes no universitarias: Extremadura, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón. Todas ellas alegan la inseguridad jurídica de la situación en la que se encontraría la convocatoria.

Por su parte, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Baleares y, probablemente, Cantabria sí que sacarán las plazas este año y Madrid, Galicia, Canarias y Asturias lo están valorando. Y el tiempo corre en contra, ya que los exámenes deberían celebrarse con tiempo suficiente para que los nuevos docentes se puedan incorporar a las clases el próximo curso.