Podemos ve absurdo "seguir mirando a la pared" ante las demandas de Cataluña

El responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha advertido este miércoles de que es absurdo "seguir mirando a la pared pensando que la realidad va a cambiar" en Cataluña cuando un 80 por ciento de la sociedad catalana está pidiendo que se reconozca su derecho a decidir.



Mayoral, en declaraciones a Antena 3, ha valorado así el resultado de que el Gobierno haya cerrado la puerta a cualquier tipo de negociación para convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, mientras la Generalitat mantiene que en ese caso optará por la vía unilateral.



"Nosotros creemos que hay reconocer la realidad plurinacional del Estado, eso es una realidad que está ahí, y es absurdo seguir mirando a la pared pensando que la realidad va a cambiar por mucho que nos empeñemos", ha dicho Mayoral tras resaltar que "hay un acuerdo mayoritario en la sociedad catalana", en la que el 80 por ciento pide que se respete el derecho a decidir.



Ha admitido que lo que no puede saberse es qué porcentaje se pronunciaría a favor de la independencia en un referéndum, y ha hecho hincapié en que no sería lo mismo votar la independencia en un marco de convivencia donde se respeten los derechos.



"No es lo mismo votar la independencia en un marco de convivencia donde a la gente se le pisotea sus derechos sociales (...) o tener un proyecto de país plurinacional donde se dice a la gente que entre todos vamos a construir marco de convivencia donde nadie se va a quedar fuera", ha subrayado.



A su juicio, esa es una propuesta "ilusionante" para Cataluña y para el conjunto de los ciudadanos españoles, pero "como sigamos así, atacando el proyecto de convivencia en nuestro país, se va a querer independizar hasta Valladolid", ha ironizado.