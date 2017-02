“Podemos y Trump tienen el mismo programa económico”

“Hay una diferencia muy clara entre el PSOE y Podemos que apenas se destaca. En materia económica, Podemos tiene planteamientos muy cercanos a los de Trump”. Así resume el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, la distancia fundamental que existe entre los socialistas y el partido de Pablo Iglesias. Estos planteamientos “suponen renacionalizar la política y llevan la austeridad económica en último término. Es salir, en el caso de España, del euro”, ha explicado el diputado socialista en el Desayuno Babelia, organizado por The Experience Club y Madrid Foro Empresarial.

Pese a la crisis interna que existe en el PSOE, para Pedro Saura las ideas en su partido están claras. “El PSOE debe dirigirse hacia más europeísmo” frente a los planteamientos que llegan desde el otro lado del Atlántico con Donald Trump. “Europa es fundamental para resolver los retos de la globalización, especialmente tras la llegada de Trump”, ha clamado Saura, que pide al Gobierno un mayor liderazgo dentro del continente en materia de seguridad, política exterior, política comercial e impositiva.

El diputado socialista, uno de los portavoces más visibles en etapa del PSOE liderada por la gestora, rechaza que exista una crisis interna en su partido y habla de “debate necesario” que se está produciendo en todos los partidos de izquierda moderada en Europa. "Tenemos un debate de tipo de liderazgo, no de modelo ideológico", ha dicho Saura, que reconoce que el partido necesita un líder fuerte para poder afrontar los retos que tiene por delante y ha puesto como ejemplo el cambio en el liderazgo del SPD alemán. "La llegada de Schulz ha hecho que la intención de voto haya del que ascendido al 30%. Un buen candidato da mucha seguridad y mucha confianza”, ha insistido.

Pero el portavoz económico del PSOE ha mostrado distancia con los posibles candidatos y no se inclina por ninguna de las opciones, aunque parece descartar a Pedro Sánchez. El único apunte que ha hecho respecto a Susana Díaz, cuyas intenciones dice desconocer, es que no considera un problema que un eventual líder del PSOE no esté en el Parlamento.

"Resultados excelentes"

Saura ha evitado hablar de las disputas internas pentre las distintas facciones del partido en el Grupo Parlamentario Socialista -los 'sanchistas', por ejemplo, se quejaban hace unos días de ser excluidos de la preparación de la ponencia política. A cambio, el portavoz de Economía, alineado con la Gestora, ha ensalzado lo que consideran "logros" conseguidos por su partido en lo que va de legislatura.

“El Grupo Socialista es la centralidad de lo que ocurre en el Parlamento y, además, con resultados, de acuerdo a los objetivos que nos marcamos: cumplir nuestro programa electoral”, ha explicado en referencia a la eliminación de las reválidas, la creación de una renta mínima de inserción o lo que considera el desmontaje de la reforma laboral de Mariano Rajoy. De hecho, el portavoz se ha congratulado de sus logros pese a la situación interna del partido. “Si hay divisiones, bienvenidas sean, porque los resultados son excelentes”, ha sentenciado.

No a los presupuestos

El portavoz económico socialista ha mantenido que el PSOE no aceptará las cuentas del Gobierno y presentará una enmienda a la totalidad. “Con los números que han llevado al Congreso vamos a presentar una enmienda a la totalidad porque ya hay un 40% del presupuesto que no nos gusta: las pensiones, que crecen por debajo del IPC”, ha explicado Saura.

Además, ha insistido en defender su papel de presión al Gobierno a la hora de introducir cambios en la política fiscal. “Tuvimos un debate para aprobar un real decreto en el que se incluía la subida del SMI un 8%, pero el PSOE también exigió un aumento del impuesto de sociedades de entre 4000 y 5000 millones de euros”, con el objetivo de recuperar el “regalo fiscal” que el Gobierno hizo antes de las elecciones.

Por el momento, la modificación de la reforma laboral de Rajoy es el objetivo que se han marcado los socialistas. “ Lo más importante que hay que derogar de la reforma laboral es el desequilibrio que hay entre empleado y empresario”, ha dicho Saura, “y lo vamos a conseguir”.