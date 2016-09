Podemos pide al PSOE que aclare si quiere formar gobierno o elecciones

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha vuelto a emplazar hoy al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a decidirse y a aclarar si hay posibilidades de explorar un Gobierno con Podemos o explicar a los ciudadanos con claridad por qué quiere unas terceras elecciones.



En declaraciones en el Congreso, Irene Montero, ha explicado que tras la ronda de contactos que ha mantenido Sánchez con el resto de líderes políticos, la posición de Podemos continúa siendo la misma.



Siguen pidiendo al PSOE que se decida por la única vía que aún no se ha explorado, que es la posibilidad de formar un Gobierno con Podemos que "represente los intereses de la mayoría social y tenga un programa de regeneración democrática".



Sin embargo, ha lamentado que algunos dirigentes del PSOE, como su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, haya asegurado que nadie en su partido quiere el pacto con Podemos, posición que confía en que no sea mayoritaria entre los socialistas.



Por eso, Montero ha advertido: "Entonces creo que lo que deberían hacer es explicar con claridad a los ciudadanos que quieren terceras elecciones y explicarle los motivos por los que quieren terceras elecciones".



No obstante, la jefa del gabinete de Iglesias espera que "haya algún sector en el PSOE que crea que antes que terceras elecciones es mejor intentar un Gobierno de progreso" con Podemos, para el que luego habría que buscar otros apoyos parlamentarios. Mientras exista esa posibilidad, ha insistido, la formación morada no va "a pensar en elecciones".