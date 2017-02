Podemos devalúa a Ahora Madrid

Esta mañana Juan Carlos Monedero ha declarado que le daba “pereza” ser Alcalde de Madrid y que, por ello, se eligió a Carmena. Es decir, ni primarias, ni procesos participativos, ni nada. El grado de autoestima de Monedero es notablemente elevado y no valora que su candidatura no tenía la virtud de generar mayorías que, sin duda produjo Carmena. No obstante, lo que revelan estas declaraciones es la permanente devaluación y alejamiento el proyecto de Ahora Madrid.

Las declaraciones de Monedero se suman a las ofertas que el entorno de Iglesias ha efectuado a Errejón con el objetivo de devaluar las candidaturas potenciales de Rita Maestre y su sector en la futura candidatura del Ayuntamiento de Madrid.

Junto a Carmena y su equipo que son conscientes de que no habrá repetición, lo que compartió Ahora Madrid viene a ser representado por quienes ahora se alinean con Errejón: Rita Maestre, Esther Gómez y Jorge García Castaño- Otros sectores como los de Ganemos, representados por Zapata, también se quedan fuera de los propósitos de Podemos-

La estrategia de Podemos es devaluar el significado de Ahora Madrid para potenciar candidatos próximos a Iglesias y a Ramos Espinar que manteinen candidaturas ocultas una vez que hayan quemado las distintas alternativas potenciales.

Juan Carlos Monedero, alejado de la política por sus problemas fiscales. Por mucha pereza que le dé, busca una representación institucional desesperadamente.