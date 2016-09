Podemos considera que le correspondía a los vascos poner a Otegi "en su lugar"

La líder de Podemos Euskadi, Nagua Alba, ha afirmado, ante la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de Arnaldo Otegi contra su inhabilitación, que es a la sociedad vasca a la que "sin tutelas, le correspondía valorar y poner en su lugar la trayectoria y evolución de cada candidato".



En unas breves declaraciones difundidas por su partido, Alba considera que el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya entrado en "el fondo de la cuestión" constituye "un error en términos políticos".



La secretaria general de Podemos Euskadi recuerda que se trata de un tema "de máxima trascendencia pública", y afirma que el Tribunal "ha perdido la oportunidad de corregir una sentencia como la de Bateragune que nunca debió darse".



Alba señala que no pretende con estas manifestaciones analizar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional jurídicamente, pero sí sus consecuencias políticas.



El Tribunal Constitucional ha decidido hoy no admitir a trámite el recurso de Otegi contra su inhabilitación para concurrir a las elecciones vascas, con lo que no podrá optar a ser lehendakari por EH Bildu en los comicios del 25 de septiembre.



El 16 de septiembre de 2011 la Audiencia Nacional condenó al dirigente abertzale a diez años de prisión e inhabilitación por un delito de integración en ETA por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune.



Otegi permaneció en prisión desde el 13 de octubre de 2009 hasta el 1 de marzo de 2016, después de que el Tribunal Supremo rebajara la condena a seis años y medio.