Podemos Andalucía convoca II Asamblea para debatir sobre "personas e ideas"

Podemos Andalucía ha comunicado a todos los inscritos de la formación la convocatoria de la II Asamblea Andaluza, en la que abre las puertas a un debate "claro y sincero de ideas y personas" y a renovar un Consejo Ciudadano que considera que "da signos de claro agotamiento".



La dirección de Podemos en Andalucía ha trasladado al Consejo Estatal su deseo de celebrar la II Asamblea, aprovechando la oportunidad para llevar a cabo procesos autonómicos no tutelados por una asamblea estatal.



El proceso, que previsiblemente culminaría antes de final de año, derivaría en la renovación de los órganos con un proceso de primarias, en el que todavía se desconoce si optaría a la reelección la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, según han explicado a Efe fuentes de la formación.



En la carta enviada a los inscritos, Rodríguez señala como uno de los motivos las "normales, legítimas y deseables diferencias políticas internas" que en "pocas ocasiones" se han expresado abiertamente en los órganos, aunque "sí lo han hecho en espacios informales, trascendiendo en no pocas ocasiones a la prensa a través de filtraciones anónimas o de grupos sin rostro".



Estos grupos, en su opinión, se han propuesto "desmoralizar" a los integrantes de Podemos y "paralizar el trabajo colectivo y el crecimiento" de la formación en la comunidad.



Además, explica que, mientras hubo procesos electorales, la inercia y la responsabilidad han sido la pauta, aunque las áreas de elaboración y los procesos territoriales intermedios a nivel de provincia y comarca "han caminado de forma insuficiente y conflictiva".



"La legítima confrontación de ideas no debe ser sustituida por un silencio inoperante", manifiesta la secretaria general.



Entre los motivos también aboga por aumentar la implantación territorial de la formación, con más presencia en "las luchas" y en la calle, poniendo el foco en el municipalismo e incorporando "más gente" con una cultura organizativa "sana".



"Estamos de pie frente a una encrucijada de caminos en el que tenemos que elegir uno entre todos para seguir andando, defendiendo siempre la legitimidad y el derecho a estar y ser de quienes defienden caminos alternativos", ha agregado Rodríguez.



El llamamiento pide un "debate sano" en el que se pueda discutir en todos los círculos y asambleas "siendo conscientes de que en este proyecto tienen que caber todas las personas que quieran hacer de Podemos una verdadera herramienta de transformación social".