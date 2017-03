La pobreza infantil en España: un problema que no se debe ignorar

En los últimos años, la pobreza infantil en España se ha acrecentado. Entre 2008 y 2015, la cifra de niños que viven en escenarios de pobreza severa se incrementó en 424.000. Actualmente, uno de cada tres jóvenes se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo que significa que el 34,4% de los menores de 17 años está en riesgo de pobreza infantil o exclusión social, según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat. En Europa, la media es un 26,9%, lo que sitúa a España en el quinto puesto del ranking. Analizando estos datos, se puede ver claramente cómo está afectando la crisis económica a nuestro país, dejando graves consecuencias en la sociedad. Este contexto también ha afectado al resto de países vecinos: la pobreza en la infancia se ha ampliado e intensificado en buena parte del mundo industrializado. Además, esto ha provocado que aumente la tasa de abandono escolar, ya que más del 40% de los niños de familias más pobres acaba sus estudios prematuramente.

Para luchar contra esta crítica realidad existen numerosas Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que día a día realizan diferentes labores para ayudar a niñas y niños que sufran esta lacra social. Además, cada vez aparecen más asociaciones que hacen este tipo de trabajos para minimizar y erradicar la pobreza infantil. Ejemplo de voluntarios que luchan, sin ánimo de lucro, contra ella son los de Música por la Paz, que desde 2013 realizan arduas tareas para garantizar la igualdad de oportunidades, sin importar el contexto familiar de cada uno.

Esta ONG cuenta con un total de 16 centros repartidos por la geografía nacional. En cada uno de ellos, hay un profesional titulado que da apoyo escolar, prepara y desarrolla las actividades programadas que realizan los niños que acuden a las dependencias de la mencionada plataforma. Asimismo, se reparte la merienda a los pequeños. Se han llegado a repartir más de 85.000 meriendas a lo largo de todo un año y otras tantas clases de apoyo. Todo esto se lleva a cabo gracias a la colaboración de profesores, voluntarios y otras personas, que están facultadas para cumplir con el objetivo de ayudar a los niños.

Además de estudiar y hacer los deberes, se hacen excursiones para que los niños puedan relacionarse unos con otros y trabajen en equipo; talleres con los que se pretende fomentar en los pequeños valores fundamentales como la tolerancia, el respeto, el cuidado del medio ambiente y muchos otros; y actividades para que los niños se diviertan aprendiendo.

A todos los centros acuden niños de diferentes nacionalidades, lo que permite aprender sobre la diferencia de culturas. Todos los padres y madres que no puedan conciliar la vida laboral con la familiar por las tardes, porque su horario de trabajo se lo impida y no tengan a ningún familiar o amigo con quien dejar a sus hijos, pueden acudir a esta asociación para solicitar información. La ONG no expone ningún requisito para atender a las diferentes familias, tengan escasos recursos o no.