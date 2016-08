PNV, PSE y PP gastarán más de un millón de euros en la campaña electoral

El PNV, PSE-EE y PP gastarán más de un millón de euros en la campaña de las elecciones para el Parlamento vasco, mientras que Ciudadanos dispone de 300.000 euros y Elkarrekin Podemos tiene unos 200.000 euros de presupuesto electoral, según afirman fuentes de estas formaciones.



EH Bildu no ha facilitado ninguna cifra sobre su presupuesto electoral y desde la coalición abertzale se han limitado a apuntar que será "bastante ajustado". En la campaña de las generales del pasado junio dijo gastar unos 450.000 euros, 180.000 menos que los que comunicó el PNV.



Los comicios del 25 de septiembre están regulados por la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco, que el año pasado fue modificada para reducir en un 15 por ciento el gasto máximo que las candidaturas podían hacer en la campaña electoral.



Así, por Ley el presupuesto máximo asciende a 1.297.684 euros, cuando en 2012 se situó en 1,5 millones.



En Bizkaia como mucho se pueden gastar en la campaña 582.152 euros, en Gipuzkoa la cifra tope es 427.949 y en Álava se sitúa en 287.582 euros.



En estas cantidades se incluye el envío de propaganda y papeletas a los hogares vascos, el llamado "mailing", que no les cuesta a los partidos ya que se paga mediante subvención pública, y que tendrá un máximo de 409.000 euros por partido.



También se ha limitado el gasto en ciertas partidas, como los anuncios en medios de comunicación, que no pueden superar el 20 % del total del presupuesto, unos 260.000 euros; o en publicidad exterior -marquesinas, vallas o autobuses-, donde el límite es el 25 por ciento del total, unos 325.000 euros.



Junto a estos tres apartados, la organización de actos es la que se lleva la mayor parte del presupuesto de los partidos, aunque las formaciones políticas harán un importante recorte en este capítulo aprovechando que todavía es verano para hacer mítines en espacios públicos y no tener que alquilar locales.



De esta forma, el PNV contará con un presupuesto para la campaña de unos 1,2 millones de euros y organizará 250 actos electorales.



La principal novedad de su campaña será la "U fest", un mitin fiesta que aunará música, gastronomía y política durante todo el sábado 10 de septiembre en Bilbao.



EH Bildu no ha facilitado cifras y ha señalado que utilizará un presupuesto "bastante ajustado" y que dedicará principalmente a actos en las calles y a "activar" a sus bases.



La coalición abertzale tuvo en la campaña de las generales de junio un presupuesto de unos 450.000 euros, unos 180.000 menos que en el PNV.



El PSE-EE contará con un presupuesto similar al del PNV, también cerca del máximo de lo permitido (950.000 euros sin contar el 'mailing'), que destinarán a las producción de actos, publicidad y gastos en oficinas electorales.



Los socialistas vascos contarán con la participación en la campaña de su líder nacional, Pedro Sánchez, en dos o tres ocasiones.



El Partido Popular dispondrá de 1.150.000 euros para hacer su campaña, que gastarán en el "mailing" (350.000 euros), publicidad exterior (200.000 euros) y anuncios en medios de comunicación (250.000 euros).



Para la realización de actos cuenta con un 40 por ciento menos que en 2012, aunque el buen tiempo reduce el gasto en locales. En este apartado se incluye su principal novedad para la campaña, la "Gilda truck" con la que Alonso invitará a un pintxo-pote de gilda a los ciudadanos.



La coalición Elkarrekin Podemos señala que hará una campaña "austera" con unos 200.000 euros, que en el caso del partido de los círculos financiará con microcréditos de sus simpatizantes.



Sus gastos principales serán la cartelería, publicidad y producción de actos, todos al aire libre y en los que esperan contar con líderes nacionales.



En cuanto a Ciudadanos, tendrá para la campaña vasca unos 300.000 euros y su presidente, Albert Rivera, participará en el manos tres actos.