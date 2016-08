El PNV no cierra la puerta al diálogo con Rajoy

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Estaban, ha reprochado al PP no haber hecho "ni un gesto, ni una señal" para acercar su voto al PNV, una formación que "no nació para solucionar los problemas de Gobierno de España".



Esteban, en su intervención en el debate de investidura, ha reiterado el voto en contra de su formación a Rajoy y ha afirmado no obstante que el PNV está abierto al diálogo.



Ha subrayado que el acuerdo PP-Ciudadanos y el discurso de ayer e Rajoy evidencian que "ni les interesa nuestro voto ni tienen intención de redirigir su estrategia a una política en la que impere el diálogo institucional por encima de la imposición a través de recursos judiciales, ni piensan tratar a Euskadi en una relación bilateral sino considerándola una comunidad autónoma más sujeta a las decisiones del poder central por encima del marco constitucional pactado".