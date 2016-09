El PNV "habría preferido" competir con Otegi

El PNV "habría preferido" que Arnaldo Otegi pudiera concurrir a las elecciones vascas, pero, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional que se lo impide, ha invitado a todos los partidos a "centrar todos sus esfuerzos" en el contraste de sus programas.



Así se ha expresado el PNV tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de Otegi contra su inhabilitación para concurrir a las elecciones vascas, con lo que no podrá optar a ser lehendakari por EH Bildu en los comicios del 25 de septiembre.



El partido señala en un comunicado que habría preferido que hubiera sido la ciudadanía vasca "la única encargada de decidir, con su voto, si (a Otegi) le correspondía o no ocupar un escaño en el Parlamento Vasco".



Lamenta que el asunto de la inhabilitación de Otegi "haya hurtado tiempo y espacio al auténtico y genuino objetivo que se persigue en todo proceso electoral, que no es otro que el libre y público contraste de ideas, proyectos y programas entre partidos políticos para que la ciudadanía pueda configurar su opinión y criterio a la hora de definir el sentido de su voto".



Una vez confirmada la ausencia de Otegi pero "garantizada la concurrencia" de la fuerza política a la que representa, el PNV invita a todas las formaciones políticas vascas a "centrar todos sus esfuerzos, desde el primer minuto" de la inminente campaña electoral, al contraste de los programas, las ideas y los proyectos que proponen en ámbitos "tan trascendentes" como la sanidad, la educación, el sistema de protección social, la paz y la convivencia o el autogobierno, entre otros.



A juicio del PNV, "está en juego el futuro de Euskadi" y este es "el mejor servicio" que, en estos momentos, pueden prestar los partidos políticos vascos a la ciudadanía.