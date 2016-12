El PNV afirma que la Policía sabe dónde están las armas de ETA

El responsable del área Institucional de la ejecutiva del PNV, Koldo Mediavilla, afirma haber "llegado a la convicción" de que los servicios policiales de España y Francia "conocen perfectamente dónde están escondidas las armas que aún ETA posee".



En un artículo publicado hoy en su blog, Mediavilla se refiere a la detención de cinco personas el pasado día 16 junto a un depósito de armas de ETA en el País Vasco francés, arrestados que fueron puestos en libertad el pasado martes bajo control policial tras ser imputados por tenencia y transporte de armas y explosivos en relación con una empresa terrorista.



El dirigente del PNV opina que los detenidos han sido "engañados por todos, por quienes les dijeron que ayudarían a la paz y por quienes les acusaron de colaborar con la guerra", cuando "su misión era aflorar un arsenal, herramientas de guerra que nadie quiere".



"Su bienintencionada acción de facilitar el desarme de ETA les ha convertido en víctimas de un despropósito", señala.



Mediavilla afirma que ha "llegado a la convicción de que los servicios policiales de España y Francia conocen perfectamente dónde están escondidas las armas que aún ETA posee. Saben dónde se encuentran ocultas".



"Cuatro, cinco o seis almacenes perfectamente vigilados -aquí y allá-, balizados a la espera de que alguien los pretenda desprecintar y vaciar. Trampas custodiadas, a la espera de que el ratón busque su queso", agrega.



Para el "burukide" del PNV, "no se entiende de otro modo que hayan visto la luz inventarios prolijos y detallados del material que aún falta por incautar".



Asegura que eso le lleva a pensar que "la no resolución definitiva de este episodio tiene, también, un trasfondo engañoso", al estimar que "los despojos de ETA son rentables para quienes desean exprimir al máximo la verdad de una 'victoria inapelable'".



"Réditos argumentales de una historia acabada que se pretende prolongar en el tiempo por orgullosa autocomplacencia. Y, tal vez, como pretexto que dificulte una normalidad política en Euskadi", señala.



Mediavilla cree que "ETA podía haber acabado ya con este lío", incluso "haciendo aparecer en el anonimato de la noche un 'container' repleto de pistolas en el aparcamiento público de un supermercado o con una nota pública en la que apuntara las coordenadas geográficas de sus almacenes", lo que resultaría "mucho más práctico que esta mentira continuada del 'sellado permanente'".



Critica que ETA "se inventa excusas, interlocutores, foros de aquí o de allí, sociedad 'civil' por encargo, hombres y mujeres 'buenos' a los que involucrar, sin garantías, sin procedimientos, sin seguridad. Así, pasa lo que pasa. Mentiras y verdades".



Agrega que "también los gobiernos de España y de Francia mienten. Capitaneados por el primero, para ellos el potencial armado de ETA importa poco".



"Quizá esperen encontrar en los arsenales huellas, vestigios de ADN que les permita involucrar e identificar a autores materiales de crímenes aún no esclarecidos. Tal vez. Pero, lo que de verdad les interesa es mantener el relato, la dinámica, del aplastamiento policial de la organización terrorista", opina Mediavilla.



El dirigente del PNV reclama: "Acábese ya con lo que debía estar finalizado. Póngase fin, de una manera ordenada, verificada y concluyente a un desarme que permita pasar una página y empezar una nueva en nuestra historia".



"Déjese a un lado el cálculo político y el interés de cada cual y atiéndase el bien común. Basta ya de mentiras disfrazadas de verdad", remarca.