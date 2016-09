El Pleno del Congreso se reunirá por primera vez después de las las elecciones vascas y gallegas

La Mesa del Congreso ha calificado hoy las 3.500 iniciativas presentadas hasta ahora por los grupos en esta XII legislatura y ha fijado el calendario de plenos ordinarios, desde la última semana de septiembre, después de las elecciones vascas y gallegas del día 25, hasta la penúltima de diciembre.



Según el calendario aprobado hoy, el primer pleno ordinario del Congreso tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre, con un orden del día que deberá fijar la Junta de Portavoces de la Cámara Baja en una próxima reunión, han informado fuentes parlamentarias.



Habrá pleno también la semana del 4 al 6 de octubre, del 18 al 20 y del 25 al 27 de ese mismo mes. En noviembre, habrá tres semanas con pleno: del 15 al 17, del 22 al 24 y del 29 al 1 de diciembre, y ya este último se han fijado dos plenos -del 13 al 15, y del 20 al 22-.



No se prevé, sin embargo, que haya sesiones de control al Gobierno, al igual que ocurrió en la pasada legislatura, ya que el Ejecutivo sostiene que al estar en funciones no debe comparecer ante la Cámara.



En su reunión de hoy, la Mesa también ha acordado que las comisiones se constituyan la semana que viene para poder empezar a trabajar sobre las iniciativas presentadas por los grupos, así como el número de vocales de cada grupo (PP, 14; PSOE, 9; Podemos, 7; Ciudadanos, 3, y PNV, ERC y Mixto, uno cada uno).



Previamente a su constitución, los partidos tienen que ponerse de acuerdo sobre el reparto de las presidencias y de los otros cargos de las Mesas de cada comisión.



Como anticipo, mañana, miércoles, se pondrán en marcha las comisiones del Estatuto del Diputado y la de Peticiones.



La Mesa ha calificado las alrededor de 3.500 iniciativas que los grupos han registrado desde el comienzo de la legislatura, entre ellas, la propuesta de Unión de Pueblo Navarro (UPN) para reducir a una semana la campaña electoral en caso de que las Cortes se disuelvan al no haber prosperado la investidura de un candidato.



Entre ellas, están las peticiones para crear una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas y las tramas de corrupción que afectan al PP, promovida por el PSOE, y otra sobre las conversaciones mantenidas por el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso.



Otro asunto tratado por la Mesa ha sido la de los viajes de las delegaciones parlamentarias al extranjero.



Ante la solicitud de Ciudadanos de que "se restrinjan al máximo" estos desplazamientos ante la interinidad del escenario político, los miembros del órgano de gobierno de la Cámara han fijar en la reunión de la próxima semana un criterio general sobre qué viajes se deben autorizar, según las fuentes.



No obstante, la Mesa ha dado hoy permiso, con la abstención de C's, para que una delegación parlamentaria acuda de observadora en las elecciones legislativas previstas en Georgia el 9 de octubre.



Otra cuestión que ha quedado pendiente de una decisión definitiva es la delegación de competencias en la presidencia de la Cámara Baja para que pueda calificar iniciativas, una práctica que ha sido habitual en todas las legislaturas, salvo en la anterior.