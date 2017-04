De piloto del Rey a asesor de Cospedal

El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes al teniente general del Aire Miguel Ángel Villarroya nuevo jefe de gabinete Técnico de la Ministra de Defensa. Es decir, el asesor militar más cercano que tendrá Dolores de Cospedal. El teniente general Villarroya, tarraconense de 59 años, era jefe del Mando Aéreo de Canarias y sustituye al general Javier Salto, que ha ascendido a jefe del Estado Mayor del Aire. En el nutrido currículo de Villarroya consta su paso por el Grupo 45, destinado a transporte de autoridades, donde fue piloto personal del rey Juan Carlos.

El Ministerio de Defensa tiene una complejidad en su orgánica superior a la del resto de ministerios. El titular de la cartera cuenta con un gabinete “civil” –que dirige José Luis Ortiz– y otro técnico, compuesto por profesionales de las Fuerzas Armadas, generalmente oficiales generales. Éste será el que dirigirá este experimentado militar del aire, con interesantes experiencias en operaciones internacionales. Estuvo en Balcanes en diversas funciones, y también en la operación de liberación de Kuwait. Ademas ha tenido mandos en la OTAN en Vicenza y ha sido analista de Inteligencia en el Cuartel General del mando aéreo sur de la organización Atlántica, en Nápoles, entre otros.

En las últimas semanas, tras un impás, la ministra Cospedal ha renovado casi por completo la cúpula de las Fuerzas Armadas, con el nombramiento del general Alejandre como JEMAD, y los ascensos del general Varela al mando del Ejército de Tierra, el almirante Calderón en la Armada y el que ha sido su asesor, el general Javier Salto, al frente del Ejército del Aire.

Este puesto de jefe de Gabinete Técnico de la ministra es clave en el organigrama de Defensa. No está siendo rotatorio entre ejércitos, como ocurre en otros cargos castrenses. Tras dos teniente generales del Aire –los hermanos Lens Astray– siguió un almirante –Pery– y al teniente general del Aire Salto lo sustituye otro compañero del mismo ejército, el del Aire.

En vista de que no se ha seguido la norma no escrita de turno entre los ejércitos, entre los generales ronda la incógnita de otro de los puestos clave de la cúpula militar: el comandante del Mando de Operaciones (CMOPS). El almirante general Teodoro López Calderón, ahora Jefe de Estado Mayor de la Armada, ha sido el último en ocupar ese cargo y sería el turno del Ejército del Aire, pero la ruptura de la norma no escrita podría llevar a Cospedal a nombrar a un general de la Armada o Tierra para el cargo.

Y el nombramiento no es baladí. Este puesto se ha confirmado como un trampolín para los tenientes generales. Los dos últimos nombrados para el cargo, el general del Ejército de Tierra Jaime Domínguez Buj y López Calderón, pasaron del MOPS a dirigir sus respectivos ejércitos.