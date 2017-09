Pierre, el escritor de novelas negras que se convirtió en asesino

Pierre Danilo, de 36 años, se había convertido en un aclamado escritor de artículos criminales y de novelas negras en los últimos años. El autor sueco de origen argentino vivía en un piso alquilado del número 77 de la calle Sueca, en Valencia, donde el pasado lunes asesinó a Alberto Ferer, el peluquero de 42 años con el que había trabado amistad. El cuerpo de éste acabó en una bañera de sangre para más tarde aparecer descuartizado en una maleta. Pierre pasó así de escribir historias a convertirse en el protagonista de la novela negra de su vida.

Pierre, un sueco de origen argentino, comenzó a relacionarse con el mundo criminal a los 23 años cuando en 2004 fue condenado a 14 años de prisión por un delito de tráfico de drogas. A lo largo de todos estos años pasados entre rejas, Danilo conoció en prisión a Ricard A. R. Nilsson, un escritor que cumple cadena perpetua por asesinar a tres hombres el 27 de septiembre de 1999 y con quien entabló tanto una relación de amistad como profesional. Ambos comenzaron a colaborar en una página web en la que escribían todo tipo de obras dignas de ser leídas por amantes de Edgar Allan Poe o Stephen King.

En esta misma página web, Nilsson ha escrito que en los últimos días "su buen amigo y compañero (Pierre) estaba muy nervioso" y que sufría problemas de medicación. Éste ha asegurado que Pierre tenía algún tipo de "enfermedad mental" y que había "sufrido una psicosis". Sin embargo, por ahora, ningún documento médico confirma estas afirmaciones

La ascendencia argentina le permitió a Pierre hablar castellano con fluidez durante toda su vida, motivo por el que habría podido trasladarse a España nada más salir de prisión. Finalmente, comenzó a hacer una vida normal en el portal 5 del número 77 de la calle Sueca, en el municipio valenciano de Russafa, en Xeraco. Sin embargo, su estancia en España acabó este martes cuando un policía le abatió en plena calle y a plena luz del día con motivo de un crimen que estaba siendo investigado por la Policía.

Semanas antes, Pierre vivía en su propia carne su primera novela negra. Éste había entablado una relación de amistad con Alberto Ferrer, un peluquero de 42 años de Xeraco, quien, por motivos que aún se desconocen, acabó lleno de sangre en la bañera de la vivienda en la que vivía Pierre. Para deshacerse del cuerpo, el apodado como 'el descuartizador sueco' decidió desmembrarlo y meter el torso de Ferrer en una maleta, la cual apareció el pasado martes alrededor de las 3.00 de la madrugada entre dos contenedores de basura situados a 400 metros del lugar del crimen. La cabeza y las extremidades del cuerpo todavía no se han encontrado.

Sin embargo, el escritor de novelas criminales no siguió las directrices de sus novelas y desde su casa hasta el lugar en el que se encontró la maleta apareció un rastro de sangre. Esta pista condujo a dos policías que investigaban el hecho a la puerta 5 del número 77. A pesar de la pista, los uniformados no podían todavía acceder a la vivienda hasta que la Policía Científica no se presentara en el domicilio. En ese momento, Pierre, desde la ventana de su casa, vio a los dos agentes en el portal y decidió huir.

Así lo ha confirmado Ricard Nilsson, el preso y amigo de Danilo, en la página web en la que escribe desde hace años. En ésta, el escritor asegura que su amigo le llamó entre la una y las dos de la tarde para avisarle de lo que había ocurrido y que iba a huir, probablemente con la intención de asesinar antes a los dos policías que custodiaban las entradas y salidas de la vivienda. En este portal en Internet, Nilsson ha confirmado también que Pierre le habló "muy nervioso" del asesinato de Alberto.

Nada más bajar al portal, Danilo se encontró con Blas Gámez y su compañero y, sin mediar palabra, levantó un cuchillo de 30 centímetros y apuñaló en reiteradas ocasiones al agente Gámez. Una de las puñaladas acabó con la vida del policía. En ese mismo momento, el compañero del agente herido disparó al sueco, lo que le provocó la muerte. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar la muerte de Blas.

En menos de 24 horas, Valencia se convirtió en esta semana en la escena del crimen de una novela negra que en menos de 24 horas ha visto cómo se producía el levantamiento de tres cadáveres: el de Alberto Ferrer, el de Blas Gámez y el de Pierre Danilo, el escritor de novelas negras que se convirtió en el asesino asesinado.