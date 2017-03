Piden dos años y medio de prisión para la tuitera que se mofó de Carrero Blanco

Cassandra, la tuitera de Murcia que se mofó en Twitter del asesinato de Luis Carrero Blanco, se sentará mañana en el banquillo de la Audiencia Nacional acusada de enaltecimiento del terrorismo, un delito por el que el fiscal quiere que se la condene a dos años y medio de prisión.



"ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial", "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella" o la alusión a la película "A tres metros sobre el cielo" en referencia al asesinato de Carrero, son algunos de los comentarios por los que irá a juicio.



Cassandra intentará convencer al tribunal de que sus comentarios de "humor negro" hechos "sin maldad" no merecen reproche penal. Pero el fiscal cree que incurrió en enaltecimiento del terrorismo, un delito por el que pide, además de la pena de prisión, una inhabilitación absoluta durante 8 años y seis meses.



La joven iba a ser juzgada el pasado 1 de marzo pero pidió el aplazamiento para cambiar de abogado, pues argumentó que el anterior letrado de oficio no atendía sus llamadas, le mostró su admiración a Carrero Blanco y su ideología "de corte ultraconservador" y porque pretendía basar su defensa en "demostrar que no estaba en plenas facultades mentales". Cassandra ha organizado una campaña en redes sociales para sufragar su desplazamiento y para encontrar alojamiento durante su estancia en Madrid.

La petición de la Fiscalía -que implicaría el ingreso en prisión de la joven por ser superior a los dos años- ha reavivado el debate sobre la persecución del delito de enaltecimiento en España. Un debate al que se sumó la nieta de Carrero, que fue asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973, quien consideró "desproporcionada y un absoluto disparate" la petición de la Fiscalía.



La mayor parte de los juzgados por enaltecimiento del terrorismo de ETA o de los Grapo en las últimas fechas alcanzaron acuerdos con la Fiscalía por los que serán condenados a penas inferiores a dos años, de modo que no ingresarán en prisión. A una condena mayor (tres años y medio) fue condenado el rapero Valtonyc, aunque en su caso, además de por enaltecimiento del terrorismo, fue condenado por injurias a la Corona y amenazas.



El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo anuló la absolución que la Audiencia Nacional había dictado para el cantante del grupo Def con Dos, César Augusto Montaña Lehmann, conocido como César Strawberry, y le condenó a un año de prisión. El Supremo aplicó la pena mínima contemplada en el Código Penal, pero argumentó que los mensajes por los que fue procesado desprecian a las víctimas y "alimentan el discurso del odio y legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales".