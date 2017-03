Pedro Sánchez pide "lealtad" para el ganador de las primarias

El aspirante a secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha pedido este domingo aprovechar las primarias para elegir al nuevo líder del PSOE para que el partido de "una lección de respeto y compañerismo" y, tras señalar que ningún socialista será nunca su "adversario", ha reivindicado "lealtad" para el que salga elegido.



La militancia ha desbordado este domingo el aforo del Palacio de Congresos de Cádiz, con capacidad para acoger a 900 personas, para escuchar y apoyar a Pedro Sánchez, en el segundo acto que el exsecretario general del PSOE realiza en Andalucía en la precampaña de las primarias del partido.



En este acto Sánchez ha estrenado un nuevo eslogan, un "Sí es sí" que sigue la estela del "no es no" con el que hizo bandera de su rechazo a abstenerse ante la investidura de Mariano Rajoy.



Sánchez no ha hecho en su intervención ninguna referencia a la noticia conocida momentos antes de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunciará el próximo 26 de marzo su candidatura a las primarias del PSOE.



Sin mencionar su nombre ni el de Patxi López, que también ha anunciado su candidatura, Pedro Sánchez ha asegurado que "nunca un socialista será mi adversario". "Los adversarios están fuera del partido, se llama PP y los poderes económicos que lo sustentan", ha exclamado Sánchez, que ha anunciado que exigirá para él "la misma lealtad" que él dará si no tiene la mayoría de votos de los militantes.



Sánchez ha pedido que "el día después" de las primarias "todos detrás de nuestro secretario general" porque ese momento debe convertirse en el "kilómetro cero del cambio político que necesita este país". Pedro Sánchez ha incidido en reivindicar esa lealtad: "Por experiencia sé lo que es debilitar al secretario general".



Tras destacar que se necesita un PSOE "coherente y creíble", Sánchez ha indicado que espera que estas primarias "sirvan para que ningún secretario general vuelva a tener que pagar el precio que yo he pagado por cumplir con mi palabra".



En este acto, el exsecretario general del PSOE ha recibido, a través de un vídeo, el apoyo de la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, gaditana de nacimiento y cuyos padres y hermana se han sentado en la primera fila del acto.



En su vídeo Anne Hidalgo ha asegurado que la socialdemocracia europea "necesita" a líderes como Pedro Sánchez que puedan "reinventarla". "Como mujer de izquierdas y socialdemócrata te sigo y te apoyo. Creo que hoy la socialdemocracia europea necesita a líderes como tú", ha añadido.



Sánchez también ha recibido en este acto el apoyo del secretario local del PSOE de Cádiz, Fran González, y del alcalde de Chiclana, José María Román, que le han presentado, así como del alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano.



En su intervención, Pedro Sánchez ha insistido en que el PSOE debe "dejar atrás el pasado" y mirar al futuro "con un proyecto ilusionante" y dar un "sí", al cambio, a la izquierda, a la autonomía, a la ejemplaridad, a la participación de la militancia, al feminismo, al laicismo y al ecologismo. "Estos son los síes con los que vamos a construir el PSOE", ha dicho.



Sánchez se ha reivindicado como un "político libre" que reclama "la autonomía del PSOE" frente a "poderes que quieren a un PSOE subalterno". "No lo vamos a tener fácil" ha aventurado a sus seguidores, a los que ha insistido en hacer valer "el poder de la militancia y el poder de nuestro voto".



Además, ha insistido en que él no propone "ningún giro" sino que "el PSOE vuelva a ser el partido de la izquierda". "Un sí al PSOE, eso es lo que proponemos", "Un PSOE unido a su historia, a sus ideales, y a sus militantes, no unido a la derecha", ha espetado.