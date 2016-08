Pedro Sánchez, tras su reunión con Rajoy: "Ha sido perfectamente prescindible"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha considerado que el acuerdo firmado ayer entre el PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy ha dado más razones a los socialistas para ratificarse en su voto en contra.



Tras reunirse apenas media hora con el líder del PP, Mariano Rajoy, Sánchez ha señalado en rueda de prensa que el pacto supone un programa de gobierno "conservador y continuista".



"Si queríamos más razones para votar en contra, las hemos encontrado precisamente en ese pacto", que "no rectifica elementos nucleares de las leyes de los cuatro años de mayoría absoluta" de Rajoy, ha señalado.

La reunión de este lunes entre el presidente del PP, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha terminado en apenas media hora y ha servido para que el dirigente socialista traslade personalmente al jefe del Ejecutivo que su partido votará en contra de su investidura.



El encuentro se ha producido después de que la Ejecutiva Federal del PSOE avalara votar "no" a Rajoy en la sesión de investidura que comienza este martes.

Sánchez, ha señalado que "lógicamente" convocará el comité federal de su partido "cuando haya hechos nuevos" que "puedan alterar la posición del PSOE", que en estos momentos se mantiene en el "no" a la investidura de Mariano Rajoy. El lider socialistas, sin embargo, no ha aclaro no obstante, cuáles serían esos hechos nuevos que podrían hacer que el PSOE cambiase de posición.



Sánchez, que ha respondido con un rotundo "sí" a la pregunta de si su posición es la de la mayoría del PSOE, ha puesto en valor que en su partido se hayan celebrado más ejecutivas y comités que en ningún otro, y todas las decisiones que se han tomado han sido colegiadas.



Ha subrayado así que su partido, hasta en momentos muy críticos, ha sido "capaz" de tener "debate interno y democracia" para tomar sus decisiones.



No ve por tanto "razón alguna" para cambiar esa "dinámica", aunque ha apuntado que cuando haya "hechos nuevos" que puedan "alterar" la posición del PSOE, lógicamente convocará al comité federal del PSOE.