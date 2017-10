Pedro Sánchez cree que es Puigdemont el que quiere que se active el artículo 155

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que parece que es el presidente catalán, Carles Puigdemont, quien quiere que se aplique el artículo 155, y ha abogado por debatir cómo "resituar" Cataluña en España y no sobre cómo se va.



"Nadie quiere aplicar el artículo 155, salvo (Albert) Rivera -el líder de Ciudadanos-, pero parece que quien quiere es Puigdemont", ha señalado Sánchez en declaraciones a la Cadena Ser. Por eso ha pedido al presidente catlán que aclare lo que "quiso decir" en el Parlament y le ha aconsejado que sea "claro, responsable y generoso".



"Si Puigdemont dice que no ha habido declaración de independencia estaríamos abriendo el diálogo", según Sánchez, quien ha asegurado que no ha dado "carta blanca" a Mariano Rajoy para aplicar el 155.



Ha valorado que se abran canales de comunicación en esta situación "tan compleja" y ha opinado que hasta la activación del 155 es "una comunicación política", y ha reconocido que ante la crisis catalana Rajoy y él han dejado de lado las discrepancias y que en las conversaciones que han tenido en los últimas semanas no se ha entrado en "reproches".



El líder socialista ha destacado así el acuerdo alcanzado para abrir la reforma constitucional y resolver los problemas del modelo autonómico, reconociendo la plurinacionalidad y la singularidad catalana para que tenga más autogobierno, por ejemplo, en áreas como la económica, la educativa, la cultural o la lingüística.



Ha criticado que Puigdemont y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, defiendan "equivocadamente" el derecho a la autodeterminación y la independencia; "es un error", según Sánchez, que ha insistido en discutir sobre "cómo encajar una realidad distinta en España".



Preguntado sobre si se ha roto "su luna de miel" con Iglesias, Sánchez ha dicho que "no debería", aunque cree que Rajoy no tendría que "dejar apartado" al líder de Podemos ahora pues la responsabilidad del presidente del Gobierno es llamar a todos los actores.