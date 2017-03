El PCE pone los derechos de las mujeres en un tendedero.

Nada mejor para anunciar la igualdad que promocionarla en un tendedero: es allí donde acuden las mujeres todos los días. Al menos eso piensa el revolucionario PCE, liberado de las ataduras de la transición española.

Los combativos carteles del activismo feminista que este año promueve el movimiento de mujeres, profundamente irritado por todo tipo de brechas de género y la violencia, ha sido sustituido, en el caso del PCE, por un amable y colorido tendedero, convertido en pancarta.

El asunto tiene no poco de reto semiótico: las mujeres no están en el combate sino en el tendedero, y ya se sabe que el PCE es ahora de mayorías y no de las élites de antaño. Nada como la revolución para entender el mundo.

Que en el tendedero no figure la violencia o el aborto no es cuestión de olvido o de que quién diseñó se quedara sin espacio. Se trata de que la mujer trabajadora, que Usted no lo entiende, no esta para ejercer el derecho a su maternidad o resistir la violencia. Ellos, los hombres del PCE, si que saben.