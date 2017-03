Patxi López responde al paso de Díaz pidiendo "unidad" para el PSOE

El aspirante a líder del PSOE, Patxi López, ha respondido a la confirmación de que Susana Díaz se lanzará el día 26 a competir en las primarias con él y con Pedro Sánchez llamando a los militantes a "conjurarse" para lograr la "unidad" del partido y pidiéndoles que le "ayuden" en la "batalla para integrar".



López, que ha presentado este domingo el documento político que sustenta su candidatura en un acto al aire libre en Getafe (Madrid) ante unos 700 militantes, ha advertido de que "no hay peor derrota para un socialista que ganar sobre un partido roto". "Yo no quiero ganar si el que pierde es el partido", ha proclamado.



Tras señalar que en la "batalla" de las primarias que libra el PSOE hay que "tener muy claro lo que hay que hacer al día siguiente", el exlehendakari ha hecho hincapié en que ese día los socialistas no pueden "jugar a pasar facturas ni a cobrarse revanchas", sino que tienen que "sumar, unir e integrar a todos en un mismo proyecto". "Si no, será un desastre", ha rematado.



Por eso, se ha comprometido a que, si no gana, se pondrá "a disposición de la nueva dirección", porque "un militante socialista nunca se va, se queda para ayudar al partido".



López, que basa su precampaña en encuentros de pequeño formato con militantes en sus agrupaciones, ha querido romper este domingo esa dinámica con un evento multitudinario que diera relevancia a la presentación de su proyecto y al que estaba previsto que asistieran al menos mil personas.



La asistencia algo menor de lo previsto, el frío y el viento y el anuncio sobre la candidatura de la andaluza han deslucido en parte un acto, al que han acudido, entre otros, la secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, y diversos alcaldes como el de Ibiza, Rafael Ruiz; Monzón (Huesca), Álvaro Burrell; Portugalete (Vizcaya), Miguel Torres, y los de los municipios madrileños de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; Fuenlabrada, Manuel Robles, y Arganda, Guillermo Hita.



Ante todos ellos Patxi López ha asegurado que "muchos militantes todavía tienen lágrimas en los ojos cuando recuerdan el Comité Federal del 1 de Octubre y veían cómo se estaba rompiendo su vida" y ha arrancado los aplausos de los presentes cuando ha gritado: "¡No podemos romper la vida de los socialistas nunca más!". "Tenemos que decir se acabó y si se acabó la división no se trata de buscar culpables, señalar con el dedo al más malo o buscar a los más responsables", ha dicho, convencido de que hoy "defender al PSOE es unirlo".



En su intervención, en la que López ha esbozado su proyecto de una izquierda "exigente", "clara" y "transformadora", ha insistido en que no quiere un PSOE que "se defina por votar todas las semanas con el PP, ni por buscar alianzas ciegas con un Pablo Iglesias que lo único que pretende es acabar con nosotros".



También ha afirmado que "nadie va a seguir" ya a los socialistas por lo que hicieron "en el pasado", al tiempo que ha reivindicado el socialismo como "utopía" -"bendita utopía", ha recalcado-, como promesa de mejorar la vida de los más humildes, como esperanza de construir un futuro mejor y como compromiso de lucha permanente por la libertad, la igualdad y la justicia social.



Patxi López ha levantado a los presentes de sus asientos cuando les ha convocado al grito de "¡ni una menos!" a una "guerra sin cuartel contra la violencia machista" y ha pedido que se utilicen, "como se utiliza contra el terrorismo, todos los mecanismos del Estado para combatirla".



En el acto, en el que se ha proyectado un vídeo de los hitos más importantes de su trayectoria política y ha sonado la canción "Mira como vuelo" de Miss Caffeína a su llegada, la madrileña Sara Hernández ha animado a los socialistas próximos al lehendakari a no ponerse "de lado" ni esconderse.



En la misma línea el diputado por Madrid y coordinador del documento político de la candidatura de López, Rafael Simancas, ha pedido "responsabilidad", porque "no se trata de saber quién canta 'La Internacional' con más volumen o levanta el puño más alto, sino de saber quién es capaz, al día siguiente de la votación, de coger el teléfono" para llamar al resto de aspirantes a trabajar juntos.



Además de Hernández y Simancas han intervenido el histórico sindicalista de UGT y expresidente de la OIT, Manuel Simón: el alcalde de Ibiza, los miembros de Juventudes Socialistas de Cáceres y Murcia Cristina Méndez y Javier Espinosa, el diputado del PSC Rafael Bruguera y la exconsejera andaluza Evangelina Naranjo.