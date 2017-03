Patxi López se reafirma: "Habrá una papeleta con mi nombre"

El aspirante a secretario general del PSOE Patxi López ha apelado este domingo a la "necesaria unidad" del partido en un acto que ha celebrado con militantes en San Sebastián en el que ha confirmado que seguirá hasta el final en el proceso de primarias en las que habrá, ha dicho, una "papeleta" con su nombre.



López ha celebrado este acto "en casa, entre los socialistas vascos" en un hotel donostiarra hasta el que se han acercado medio millar de militantes y representantes del PSE, entre ellos su secretaria general, Idoia Mendia, el expresidente de la formación Jesús Eguiguren, y dirigentes como Rodolfo Ares e Iñaki Arriola.



El exlehendakari se ha dirigido en varias ocasiones a sus compañeros vascos para pedirles su "apoyo" y su "ayuda" en esta "gran batalla" para salvar al PSOE. "Yo no voy a clasificar a los militantes en buenos y malos, en rojos y azules, en militantes de izquierdas o derechas" porque "todos somos socialistas defendiendo lo que pensamos que es mejor para nuestro partido y para nuestro país", ha enfatizado.



Por este motivo, ha querido dejar claro que "ésta no es una batalla para ganar las primarias sin más. Es para tener muy claro lo que hay que hacer al día siguiente", cuando "no podemos jugar a pasar facturas ni a cobrarse revanchas sino a sumar, a unir, a integrar a todos en un mismo proyecto, en una misma ilusión".