Patxi López pide evitar una "batalla fraticida" en las primarias del PSOE

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha pedido hoy que la primarias para dirigir el partido sean "una lección de democracia" y no convertir la confrontación de ideas y proyectos en "una batalla fratricida".



López ha celebrado en su localidad natal de Portugalete el primer acto de la campaña para presentar su candidatura a secretario general del PSOE, acompañado por la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia.



En su discurso ha señalado que hay que reconstruir el partido "entre todos y juntos" y ha pedido comportarse en el proceso de primarias como "verdaderos socialistas" porque "la confrontación de proyectos, de ideas, de propuestas no puede convertirse en una batalla fratricida".



Ha asegurado que presenta su candidatura con el doble objetivo de "reconstruir" el partido y "renovar el proyecto socialista" y ha señalado que el reto que plantea al PSOE es "elaborar un nuevo proyecto, dar forma a una nueva esperanza para nuestro futuro".



Para López, esto exige "que no nos entretengamos en conflictos de poder estériles", porque "eso lo único que hace es restarnos credibilidad ante la ciudadanía", y "no conformarse con aspirar a ser una alternativa inocua, a veces indistinguible de la derecha".



Ha señalado que "entre el asalto a los cielos y la resignación hay una vía socialista de reformas progresistas para este país" y ha abogado por lograr "un PSOE de hoy para una España de hoy" y un partido "moderno" y "un proyecto plural para una España plural".