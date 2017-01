Patxi López no convence a los militantes de Sánchez

La batalla previa a las primarias del PSOE ha comenzado. La presentación de la candidatura de Patxi López ha empezado a remover la maquinaria socialista aunque todo apunta a que serán unas medidas estrategias de desgaste las que marquen el paso del partido hasta mayo. Las de todos, Pedro Sánchez incluido.

Pero los militantes socialistas partidarios de Sánchez parecen no dejarse llevar por el intento de López de atraerse los apoyos de los considerados críticos. La táctica de haber sido el primero en ‘golpear’ no es suficiente para las plataformas de bases socialistas que no apoyarán a un “diputado abstencionista” bajo ningún concepto, según han confirmado a este periódico integrantes de esas plataformas.

Estas agrupaciones de militantes, nacidas para exigir la celebración de unas primarias y un congreso extraordinario cuanto antes, no se posicionan con nombres concretos de posibles candidatos –al menos no por el momento-, pero tienen claro que no apoyarán a un candidato que se negó a decir “no” a Mariano Rajoy en su investidura. “Aunque ahora intente arreglarlo diciendo que fue un error”, apuntan.

En cualquier caso, insisten en recordar que “hasta que no haya un proceso abierto” no pueden posicionarse por ningún candidato, ya que no se ha iniciado aún el procedimiento pactado por el Comité Federal de este sábado para celebrar primarias en mayo y el congreso extraordinario en junio. Para ellos, está claro que “el momento de que los barones decidan los tiempos del partido ha acabado” e insisten en criticar la dilatación del proceso de primarias y congreso federal que ha aprobado el Comité Federal.

Estos militantes se han mantenido muy activos desde el Comité Federal del pasado 1 de octubre, cuando Pedro Sánchez fue destituido, y han conformado un total de 52 plataformas, a las que han apoyado los llamados diputados del 'no', como Odón Elorza y Zaida Cantera, que han acudido a la presentación de muchas de ellas.

Tampoco trastoca los planes de Sánchez

Pero la presentación pública de Patxi López tampoco ha cambiado los planes de Pedro Sánchez, que se tomará su tiempo para anunciar su candidatura. El ex secretario general no se presentará a las primarias de “forma inminente” – y “si es que lo hace”, puntualizan cada vez que hablan del asunto las fuentes próximas al ex secretario general del PSOE consultadas por este diario.

“A Pedro no le gusta que le marquen los tiempos”, explica una fuente de su entorno, que asegura que el secretario general presentará su candidatura cuando lo crea conveniente y no de “una forma reactiva” a lo que vaya haciendo el resto. “Yo veo a Pedro con ganas”, asegura otro de sus colaboradores. “Desde luego está más cerca hoy que hace una semana, pero eso no significa que vaya a dar el paso de forma inminente. Queda mucho tiempo hasta mayo”, aclara.

En el entorno de Sánchez no ha sorprendido el paso de Patxi López pero consideran que se ha precipitado al presentar su candidatura y que ha fortalecido el apoyo de los militantes a Pedro Sánchez. “Si pensaban que por decantación todo el entorno político de Pedro se iba a inclinar por Patxi, ya se está viendo que no. Creo que se han precipitado mucho”, explica un colaborador de Sánchez.

Aluden, además, al aluvión de apoyos de militantes anónimos que han cosechado desde el anuncio del exlehendakari. Es más, ellos mismos aseguran que las plataformas han recibido “bastante mal” el anuncio del socialista vasco. “Me ha tocado defender a Patxi en algunos entornos”, explica un ‘sanchista’ a este diario. “No porque crea que es mejor candidato, sino porque merece todo mi respeto político y está a años luz de Susana Díaz”, sentencian.

Según los ‘sanchistas’, hasta ahora se ha dibujado un cuadro según el que Sánchez estaba débil, pero aseguran que no es cierto. “Han calculado muy mal”, indican. Sin embargo, estas mismas fuentes confirman que tres de los líderes regionales hasta ahora fieles a Sánchez se han pasado al lado de López: el secretario de La Rioja y su ex secretario de Organización, César Luena; la presidenta de Baleares, Francina Armengol y la secretaria general del PSE, Idoia Mendia. Sin embargo, niegan que otros, como Luis Tudanca, hayan dejado el barco del ex secretario general.