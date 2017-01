Patxi López hace autocrítica y apela a la reinvención del PSOE para tumbar al PP

El pasado sábado, el Comité Federal que fijó la próxima fecha del Congreso para el 17 y 18 de junio pasó a un segundo plano, después de que Patxi López comunicara a sus compañeros de partido, su intención de presentarse a las primarias que tendrán lugar en el mes de mayo. El equipo de comunicación del exlehendakari convocó a los medios para las 12:00 horas de este domingo, en el cual el político vasco ha hecho oficial su candidatura para convertirse en el nuevo Secretario General del PSOE. Un puesto por el que ahora no tiene rivales, aunque Susana Díaz, e incluso Pedro Sánchez, podrían erigirse en alternativas en las próximas semanas.

Tras reafirmar de manera oficial su candidatura, y expresar que es consciente de la "responsabilidad" que ello conlleva, Patxi López ha apelado a la unión del partido. "Me siento con fuerzas para reconstruir el PSOE y unir a todos y todas en un mismo proyecto", ha señalado. No ha faltado autocrítica a los últimos sucesos que han acaecido en su partido, a los que ha llegado a tildar de "espectáculos". "No hemos sabido entender los problemas de la ciudadanía", ha confesado, a la par que ha restado mérito al empuje de las nuevas fuerzas como Ciudadanos o Podemos.

López ha apelado a la reinvención del PSOE, debido a las exigencias de una España más moderna. Y sobre todo, ha incidido en la importancia de una "socialdemocracia sin matices", que se aleje del PP, al que ha culpado de la "crisis y pobreza" en la que está inmersa España. El exlehendakari ha apelado a "todos los militantes" para crear "un nuevo proyecto político que recupere el liderazgo del PSOE y derrote a la derecha". El político vasco, militante del Partido Socialista desde los dieciséis años, ha señalado como pilares básicos la solidaridad y la igualdad, sobre todo en defensa a la mujer.

En la rueda de prensa posterior a sus palabras, ha reconocido que busca un PSOE autónomo, que no se defina por la cercanía a un partido u otro. López, quién ha afirmado que se arrepiente de su abstención, ha asegurado que le gustaría contar con Pedro Sánchez. Aunque no ha hecho excepciones: "Me gustaría sumar a todos". El vasco no cree que existan dos partes dentro del PSOE, aunque sí reconocen que defienden gestiones diferentes. Lo que sí tiene claro, es que cuenta con apoyos dentro del partido, que se irán viendo con el transcurso de los días.