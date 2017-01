López: "Hay que dejar atrás el 'no es no'"

El aspirante a secretario general del PSOE Patxi López ha llamado este martes a su partido a "dejar atrás el 'no es no'" y los "enfrentamientos fraticidas" y ha advertido de que si el 39 Congreso Federal termina siendo un "debate entre pachistas, susanistas y sanchistas será un desastre".



"Tenemos que dejar atrás el 'no es no' y empezar el 'sí es sí al proyecto socialista", ha dEl efendido López en los Desayunos de TVE, donde ha asegurado que le "duele que haya gente" en su partido que le acuse de "traición" al ex secretario general Pedro Sánchez.



Tras sostener que "nadie traiciona nada cuando defiende una idea" y que en el PSOE "no hay fugas ni traidores", el exlehendakari ha hecho hincapié en que le gustaría que las primarias fueran un "ejemplo democrático", sin "insultos" ni descalificaciones", y se ha mostrado dispuesto a participar en debates con Pedro Sánchez y cuantos candidatos se presenten.



Patxi Lopéz, que concurre a las primarias del PSOE con la promesa de "unir" al partido y en nombre de una "izquierda exigente", ha advertido de que si los socialistas no son capaces de articular un "proyecto claro" será "indiferente" la persona a la que coloquen de "cartel" electoral.



Aunque ha reconocido que las medidas que esta tarde aprobará el PSOE con el PP en el Congreso -convalidación del Real Decreto de cláusulas suelo, de garantía juvenil y sobre el bono social- "son buenas", ha aseverado que el PSOE no puede estar "parcheando" desde la oposición las políticas del PP.