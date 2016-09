Pastor prevé la comparecencia de Guindos para la próxima semana

La secretaria primera de la Mesa del Congreso, la diputada del PP Alicia Sánchez-Camacho, ha comparecido ante los medios con urgencia para explicar la posición de la Presidencia de la Cámara ante "las diferentes interpretaciones" que se han hecho, a su juicio, sobre la intención de convocar un pleno para la comparecencia del titular de Economía en funciones, Luis de Guindos.



La Junta de Portavoces ha acordado hoy mismo que se celebre este pleno de comparecencia urgente del ministro debido a la polémica que ha suscitado la propuesta, avalada por el Ministerio de Economía, para que el exministro Soria ocupara un puesto del Banco Mundial.



Sin embargo, el PP se ha opuesto a que esta comparecencia tenga lugar en un pleno extraordinario, ya que prefiere que se haga en el seno de la Comisión de Economía y "cuanto antes", en palabras de su portavoz, Rafael Hernando.



Como la Mesa no ha fijado la fecha del pleno para las explicaciones de De Guindos la semana que viene, los grupos de la oposición, especialmente el PSOE, han visto en ello "una cacicada" para evitar la comparecencia en pleno.



También Podemos y Ciudadanos se han mostrado críticos y han instado a Pastor a que cumpla la decisión mayoritaria de la Junta de Portavoces.



Debido al revuelo causado, Sánchez-Camacho ha ofrecido unas declaraciones, convocadas de urgencia, para explicar la posición de la Presidencia del Congreso.



Y ésta consiste en la "previsión", según sus palabras, de que dicho pleno se celebre la semana que viene, pero en una fecha que determine "la disponibilidad del Gobierno" y del propio Luis de Guindos.



Asimismo, ha indicado que la Mesa, tras la reunión de la Junta y su decisión, no ha establecido una fecha concreta porque existía ya un calendario parlamentario confeccionado con la unanimidad de los grupos que integran el órgano de gobierno del Congreso.



En ese calendario no se contempla ninguna sesión extraordinaria, pero, de acuerdo con las afirmaciones de Sánchez-Camacho, la idea es que al final sí se celebre un pleno de urgencia con las explicaciones del ministro de Economía.



Asimismo, está previsto que durante la semana que viene se creen las comisiones parlamentarias, entre ellas la de Economía, por lo que es probable que en esos días celebre una primera reunión para establecer un calendario de sesiones iniciales con sus correspondientes órdenes del día.



El PP pretende que un punto específico de una hipotética primera sesión de la Comisión de Economía sea la comparecencia de De Guindos, por lo que puede darse la posibilidad de que ésta, si hay mayoría de los grupos al respecto, se acuerde antes para la comisión que para el pleno.