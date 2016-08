El Partit Demòcrata Catalán presentará una querella criminal a Jorge Fernández Díaz

El portavoz del Partit Demòcrata Catalán (PDC), Francesc Homs, ha anunciado que mañana su formación presentará una querella criminal contra el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por el caso de las supuestas escuchas a políticos independentistas catalanes. Así lo ha avanzado el diputado a lo largo de su intervención en el debate de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, a la Presidencia del Gobierno.



Su partido ya había anunciado a finales del pasado mes de junio que presentaría una querella criminal contra el ministro tras conocerse la grabación de unas conversaciones con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, en las que supuestamente buscaban pruebas y casos de corrupción que afectaran a cargos de partidos catalanes a favor de la independencia.



Pero Homs ha precisado que dicha querella se formalizará mañana, pues se trata de un asunto que revelaría "el uso de aparatos del Estado para perseguir" a cargos políticos mediante, presuntamente, "amenaza y extorsión".



El diputado, además, ha preguntado a Rajoy si conocía dichas conversaciones y si tiene previsto que alguien asuma responsabilidades políticas. Y si no es así, ha añadido, ha exigido al presidente en funciones que cuente "la verdad".



También ha endosado a Ciudadanos el "fúnebre récord" de hacer dos pactos de investidura fallida consecutivos en cinco meses, algo que nunca nadie había realizado en democracia.



Con esa idea, ha echado mano de la ironía para invitar al partido de Albert Rivera a quedarse "en casa" cuando haya que negociar la próxima investidura para ver si finalmente se consigue formar gobierno.



Homs ha criticado duramente el pacto firmado entre el PP y Ciudadanos por considerar que es "claramente recentralizador", que no respeta ni la autonomía política de las comunidades ni la financiera y que culmina "la reforma encubierta de la Constitución que por la vía de los hechos empezó hace tiempo".



Un pacto que, a su entender, incluye un "paquete catalán que más bien parece un mazazo contra Cataluña", sobre todo en lo referente a la inmersión lingüística, "camuflado" con la excusa de aprender inglés y "olvidando" que el nivel de conocimiento de esa lengua en esa comunidad es de las más altas gracias a un modelo educativo que PP y C's "se quieren cargar".



A Rajoy le ha advertido de que él y su partido "van a quedar devorados" por ellos mismos, por su "incapacidad de convencer", por su "agresividad" hacia quienes piensan diferentes a ellos y por el "abuso inmoral" que han ejercido en su época de Gobierno.



"Si lograra la investidura como suplica, ¿con quién gobernarían ustedes?", ha preguntado a Rajoy y al PP cuestionándose cómo sacarían adelante el techo de gasto, los presupuestos y otras leyes, si sería también pidiendo la abstención del PSOE.



Por eso, ha lanzado un mensaje a Rajoy para avisarle de que no tiene la mayoría para tener un Gobierno ni estable ni duradero ni fuerte. "¿Por qué no dice toda la verdad a los españoles? Lo menos difícil que tiene por delante es la investidura, que ya es quimérica", ha apostillado.



Según Homs, Rajoy ha roto tanto los puentes con todos que se ha situado en "la inviabilidad para gobernar España durante mucho tiempo".



Así las cosas, le ha avisado de que no puede confundir "quedar primeros con ganar", porque en un sistema democrático y parlamentario "ganar es poder hacer gobierno". "Y ustedes ni pueden ni van a gobernar", ha subrayado. En su discurso, ha insistido en que Cataluña es una nación y en su derecho a decidir "libre y pacíficamente su futuro".



Tras señalar que Rajoy tiene colgado el cartel de "cerrado por incapacidad política", Homs ha lanzado un guiño al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y, al igual que ERC, le ha invitado a intentar una alternativa. "Nosotros estamos dispuestos a contribuir al verdadero cambio y a que pueda haber un gobierno en España", ha señalado, pero ha precisado que sería siempre y cuando Sánchez aceptara celebrar un referéndum.