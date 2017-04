Los partidos vascos valoran el desarme de ETA

Los partidos vascos con representación en el Parlamento de Vitoria han valorado este sábado que se haya confirmado el desarme de ETA pero han advertido de que "no es un día de celebración, sino de recordar a quienes han sufrido el terrorismo".



Así se han expresado en el informativo especial de Radio Euskadi con motivo de la entrega de las armas de la banda terrorista vasca el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar; el parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga;, el dirigente de Podemos, Lander Martínez, y los parlamentarios vascos del PSE-EE y PP, Eneko Andueza y Laura Garrido.



Egibar ha destacado que "el hecho relevante hoy es que el desarme se ha producido"; ha indicado que "no es esta la versión del desarme que ETA quería materializar" y ha precisado que "todo lo que le ha rodeado (al desarme) es 'escenificación'", en referencia a los actos organizados por la izquierda abertzale en Baiona para arropar la entrega de las armas.



El parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, desde Baiona, ha mostrado su satisfacción porque "se ha cumplido la palabra dada por ETA de desarmarse" y ha ensalzado el procedimiento elegido para ello, que ha calificado de "creativo" e inédito a nivel internacional por el "protagonismo que ha tenido la 'sociedad civil'".



El portavoz de Elkarrekin Podemos en la Cámara Vasca, Lander Marftínez, por su parte ha calificado la confirmación del desarme como una "noticia positiva", aunque ha precisado que "no es un acto para celebrar sino para recordar a las víctimas y entender que lo que ha hecho ETA es hacer lo que la sociedad le demandaba desde hacía tiempo".



El parlamentario del PSE-EE Eneko Andueza, por su parte, también ha valorado que se haya producido el desarme y lo ha considerado como "un paso necesario para llegar al imprescindible: la disolución definitiva de ETA".



Ha enfatizado que el desarme "llega tarde para la sociedad vasca y las miles de personas y familias que han sufrido el terrorismo en sus carnes por lo que no es día para celebrar, sino para recordar a quienes lo padecieron y a la sociedad civil que se enfrentó al terrorismo".



La también parlamentaria vasca del PP, Laura Garrido, ha destacado que el acto de hoy en Baiona (País Vasco francés) es "el acto final de la rendición de ETA, por mucho que quieran acompañarlo de propaganda".



Ha exigido la disolución "incondicional e inmediata" de la banda terrorista y ha pedido prudencia sobre el desarme hasta que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad verifiquen el desarme, que son las únicas encargadas de llevar a cabo esta tarea".