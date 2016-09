El Partido Popular aplaude la renuncia de Soria al cargo en el Banco Mundial

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha valorado hoy la decisión del exministro José Manuel Soria de renunciar a su candidatura para un cargo en el Banco Mundial, para el que, según ha señalado, tiene "un currículum aquilatado y méritos suficientemente contrastados".



En declaraciones a los medios en el Congreso, tras conocerse la decisión de Soria de no optar al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, Hernando ha señalado que "se trata de una decisión personal" que el PP respeta.



A renglón seguido, ha insistido en que Soria tiene currículum y méritos suficientes para optar a ese puesto, a diferencia de algunos nombramientos del pasado en otros organismos internacionales, incluidos varios ex ministros, ha recalcado, sin citar a ninguno en concreto.



"Había una persona con un currículum suficientemente aquilatado y con unos méritos suficientemente contrastados para tomar la decisión que en su día tomó el ministerio de Economía", ha abundado. Según Hernando, la decisión de Soria obedece a la polémica surgida con el nombramiento y a las críticas "injustas" que ha recibido.



Después de pedir a algunos "algo más de respeto cuando se toman decisiones de este tipo", Hernando ha considerado que ha faltado información sobre el procedimiento de designación, incluso entre algunos dirigentes del PP, que estos días han manifestado sus dudas sobre la designación.



"No es una designación a dedo como en el pasado fueron otras (...) Éste es un ejemplo claro de lo que no son puertas giratorias", ha resumido.