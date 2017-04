El papel fundamental de España en la nueva estrategia de EEUU en Siria

España juega un papel fundamental en la nueva estrategia de Donald Trump en Siria. No ha habido cambio de las posiciones estratégicas del Gobierno español que, sin embargo, sí ha apoyado el ataque con 59 misiles Tomahawk a la base aérea militar de Shayrat, en la provincia de Homs, y la ha considerado “una acción limitada en su objetivo y medios”.

“Ha sido un ataque contra una base militar, no contra objetivos civiles. Sirve para mermar las capacidades militares del régimen sirio de volver a utilizar este tipo de armas [químicas] contra su población”, ha defendido el Ejecutivo de Mariano Rajoy en un comunicado. Pero, al menos por el momento, el Gobierno español no ha hablado de cambios de estrategia y hace un llamamiento a llevar a cabo un proceso de transición, al amparo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, España tiene un papel fundamental en el conflicto. Los acuerdos entre Madrid y Washington para la utilización las bases de Rota y Morón se torna básica para la acción militar de EEUU en el Mediterráneo. De hecho, los destructores USS Ross y USS Porter desde los que se lanzaron los misiles a la base militar controlada por el Gobierno sirio habían salido unos días antes de la base española situada en Cádiz. En ese momento, nada hacía presagiar que su misión de patrulla por el Mediterráneo acabaría convirtiéndose en una de ataque directo al régimen de Al Asad.

#BREAKING: Statement from @DeptOfDefense spokesman on U.S. strike in Syria - https://t.co/optQFaIv4d pic.twitter.com/6NRbLhbHRp