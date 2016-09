Page asegura que el PSOE "aún no tiene decidido el no" a Rajoy

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, ha asegurado que su partido a nivel nacional "aún no tiene decidido el no" hacia Mariano Rajoy, si bien ha avisado de que no ve en el horizonte "actitudes del PP que lleven a otro razonamiento".

Además, en una entrevista en la Cadena SER, García-Page tampoco ha cerrado la puerta a la negociación con Podemos para un eventual intento de gobernar por parte del PSOE. El presidente castellano-manchego ha asegurado que su posición sería "positiva" de cara a alcanzar un acuerdo basado en el apoyo de Podemos y la abstención de Ciudadanos. Sin embargo, aunque ha advertido de que la predisposición de Pablo Iglesias no es muy buena y ha recordado que "se lo puso difícil" a Pedro Sánchez en la anterior legislatura.

En cualquier caso, el líder del PSOE en Castilla-La Mancha ha recordado que esa fórmula "no es viable con las cuentas en la mano", ha avisado a Podemos de que si su planteamiento "lleva incorporado la ruptura de España" no habría ningún tipo de acuerdo.

García-Page ha señalado que en todo caso su formación tiene que "calibrar" qué es lo que piensan los votantes y qué le favorece más al país. "Al PSOE le va bien cuando sus intereses como partido van alineados con España", ha señalado. "Lo que pretende ahora Pedro Sánchez -con su ronda de contactos- es plantear un escenario pedagógico donde queden claras las posiciones de cada uno", ha apuntado.

"Cabreo" de los ciudadanos

El 'barón' socialista ha avisado de que la gente "está cansada" con el panorama político nacional y advierte de que si llegamos a una tercera convocatoria electoral "vamos camino desde el cansancio al cabreo".

García-Page considera que en el seno del PP "se están planteando que unas nuevas elecciones les darían los escaños que le faltan" para formar Gobierno. "Entonces tendríamos que mirarnos a nosotros mismos para preguntarnos cómo no lo hemos evitado", ha señalado, lamentando que "hay parte del electorado que no ve al PP con el mismo rasero que nosotros".