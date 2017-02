El padre de Marta del Castillo: “He visto una figura en el fondo del río”

Antonio Castillo, padre de Marta del Castillo, ha asegurado este martes a los medios que ha visto “algo en el fondo” del río Guadalquivir. El padre de la joven se ha mostrado optimista desde que comenzó la búsqueda y tanto él como el resto la familia se encuentran en las orillas del río por si aparece algo.

La séptima búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, asesinada en 2009, comenzó ayer lunes y desde entonces el Grupo Especial de Operaciones (GEO) se encuentra buscando en una zona del río Guadalquivir que hasta ahora no había buscado. Antonio Castillo ha pedido a los buzos que si encuentran cualquier objeto se lo enseñen porque “nadie conoce a mi hija como yo”.

En declaraciones al programa Espejo Público, ha afirmado que “han visto algo en el puente del Alamillo. Me han enseñado dos ordenadores. Uno con un sónar submarino y el de la zódiac, que tiene menos calado. Son prácticamente fotografías. Lo que se ve es como una ecografía pero se ven bidones, una silla de playa… No quiero lanzar campanas al cuelo, pero he visto una figura en el fondo en el ordenador en el que se ven también todo tipo de objetos”.

Sin embargo, fuentes policiales que se encuentran en el lugar han explicado que no se trata de “una figura humana” sino de algo “no definido”. Aun así, no descartan que lo encontrado en el fondo del río pueda ser “de interés policial”. Se trata de un “trabajo minucioso y profesional”, insiste tanto el padre de Marta como los agentes policiales.

Séptima búsqueda de Marta

El pasado 1 de diciembre, Antonio Castillo entregó al Juzgado un nuevo informe que sostienía que el asesino confeso de su hija, Miguel Carcaño, podría haber arrojado el cuerpo de la sevillana a una zona del río Guadalquivir donde hasta ahora no se había buscado.

De esta manera, el equipo de buzos de los GEO comenzó ayer lunes la nueva búsqueda que desde la familia de Marta esperan que sea la última. Poco antes de las 10.00 de este martes, comenzaba, por segundo día consecutivo, el rastreo en el río Guadalquivir en una zona centrada en la dársena ubicada entre los puentes de la Barqueta y del Alamillo.