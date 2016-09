Pablo Iglesias advierte al PSOE de que Podemos es su última recurso para gobernar

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido hoy al PSOE y a su secretario general, Pedro Sánchez, de que pueden estar ante la última oportunidad de liderar un Gobierno con un acuerdo con Podemos, le ha pedido que la aproveche y que si no lo hace diga hoy mismo que lo que quiere son otras elecciones.



Iglesias ha utilizado hoy un tono más rotundo para dirigirse al PSOE en la segunda sesión del debate de investidura de Mariano Rajoy, en la que le ha reprochado al PSOE que no quiera un acuerdo con Podemos y le ha exigido que dé la cara ante los ciudadanos. "Entonces explique a los ciudadanos que quieren que se repitan las elecciones", ha enfatizado.



"El 26 de junio tuvieron una segunda oportunidad. Tuvieron el peor resultado electoral de su historia y aún así estaban muy satisfechos porque esperaban otro resultado electoral. Aprovéchenlo porque a lo mejor es la última vez que pueden liderar la posibilidad de que este país tenga un Gobierno decente", ha argumentado para convencer a los socialistas.



El secretario general de Podemos se ha congratulado de que Pedro Sánchez haya derrotado a los sectores de su propio partido que defendían "sin pudor" que debían abstenerse, pero al tiempo ha sido firme al reclamarle que "se aclare" porque estos últimos dos años y medio no han sido una "pesadilla" de la que el PSOE se va a despertar estando de nuevo en 2013 sin que nada haya ocurrido.



"Eso no va a pasar", "por suerte los ciudadanos españoles han decidido que eso no tiene que ocurrir más", ha celebrado Iglesias elevando el tono cuando ha vuelto a aconsejar a los socialistas que si no quieren una acuerdo con Podemos "no hagan gestos agresivos y digan abiertamente a los españoles que quieren probar por tercera vez porque no les gusta el resultado electoral que tuvieron".



Iglesias ha reiterado su mano tendida tras reclamar a los socialistas que elijan si quieren "un futuro que pasa por llegar a acuerdos con el PP o si su futuro pasa por llegar a acuerdos" con Podemos para un nuevo proyecto de país distinto a lo anterior.



"Nos avergüenza que en este país haya expresidentes y exministros hayan acabado en consejos de administración. Nos avergüenza que se haya rescatado con dinero público a entidades financieras mientras familias eran desahuciadas de sus casas", ha continuado recordando al PSOE cuáles serán algunas de sus exigencias.



"Decídanse porque no hay más espacios políticos en España", ha apremiado el líder de Podemos, que con los mismos argumentos ha arremetido contra Mariano Rajoy, a quien ha exigido que no hable como si su partido -el de la "ineficiencia", la "desigualdad" y la "corrupción"- fuera el Estado, y que trate con más "respeto" a Podemos, que tarde o temprano llegará al Gobierno.



"Ustedes estarán en la oposición y eso no será el caos, será la normalidad democrática", ha vaticinado a Iglesias después de recordar al líder del PP que Podemos ya gobierna en ayuntamientos y comunidades autónomas, a las que no ha llegado el caos ni el desastre que vaticina Rajoy.



Iglesias cree que tampoco el PP ha asumido lo ocurrido en los dos últimos años, por lo que también le advertido de que empiece a asumir la situación, porque el viejo sistema de bipartidismo en el que dos partidos se repartían todo ya ha terminado.