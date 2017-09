La otra cara de la vida de las ‘bloggers’

Tras el fallecimiento de dos famosas blogueras en nuestro país, Mel Capitán y Celia Fuentes, esta última la semana pasada, la alerta sobre el poder de las redes sociales y su influencia, tanto en las propias personas que se dedican a ellas, como de sus seguidores, ha vuelto a dispararse.

“Hay que saber llevar la presión, porque a veces es muy fuerte, tanto por las marcas, como por los ‘followers’, pero yo intento pensar que lo primero soy yo y mi familia, y que el resto puede esperar”, explica Ana Manrique, ‘influencer’ y ‘blogger’ de 31 años, con más de 114.000 seguidores.

Ana es una joven bloguera y madre, que intenta distribuir su tiempo y compaginar su pasión, la moda, con el resto de su vida, sin caer en “presiones”. Comenzó subiendo alguna foto de ‘looks’ que le gustaban en su blog ‘fashionvsglam’ y más tarde, su éxito ascendió hasta cambiar su vida por completo.

“Soy feliz porque esta es mi pasión y trabajo en lo que me gusta. He aprendido muchas cosas que no controlaba. Todo ha cambiado mucho. Recuerdo la primera vez que me escribió una marca. Me hizo muchísima ilusión, me mandaron un 'regalillo' para subir una foto. ¡Tal fue la emoción que rompí la camisa al abrir el paquete!”, confiesa Ana, que ya cobra una tarifa fija por lucir prendas de ropa.

Uno de los aspectos más positivos del trabajo de estas ‘influencers’ es que reciben cajas y cajas de ropa, artículos de decoración, y un larguísimo etcétera, como regalo a cambio de publicaciones, por las que además, algunas de ellas reciben una compensación económica. El reto pasa por no caer en el ‘mandato’ de las marcas o de la moda y saber elegir, sin preocuparse únicamente por cobrar, tal y como comenta Ana.

“Yo jamás luciría una prenda que no me gustase o no me convenciese. Soy fiel a mi estilo y no haría recomendaciones sólo por cobrar”

El lado oscuro de la vida ‘influencer’

La parte bonita de este mundo al que se dedica Ana, igual que otras muchas ‘bloggers’ como Dulceida, Madame de Rosa, María Pombo o Marta Carriedo, se centra en acudir a fiestas, desfiles, tratamientos de belleza, presentaciones…Sin embargo, no todo es ‘glamour’ y sofisticación.

“Un aspecto negativo es la presión por tener que estar siempre perfecta, sobre todo cuando, por alguna circunstancia personal, no te apetece nada. Por el hecho de engordar un poco, se pueden recibir centenares de críticas, y hay que saber pasar de ese tipo de comentarios destructivos. Además, este trabajo es un ‘no parar’. Lo que tampoco llevo bien es no descansar los fines de semana o no tener vacaciones. Tampoco puedes despegarte mucho porque enseguida hay gente que se molesta”, comenta la ‘blogger’.

Esa presión a la que se refiere Ana, en muchas ocasiones se puede convertir en todo un martirio que influye realmente en el bienestar psicológico de quienes se dedican a ‘publicar’ su vida y opiniones en redes sociales.

Lamentablemente, en España, donde este fenómeno todavía no está muy presente en la sociedad, ya son dos las jóvenes ‘influencers’ que, supuestamente, han decidido terminar con sus vidas, debido en gran parte a la presión a la que eran sometidas en sus perfiles sociales.

Mel Capitán, fallecida el pasado mes de julio, era una bloguera cazadora que fue encontrada sin vida después de haber denunciado públicamente, el acoso al que era sometida, especialmente por grupos animalistas.

Por otro lado, la modelo e ‘influencer’, Celia Fuentes, famosa entre otras cosas por haber formado parte del programa ‘Quiero ser’ de Telecinco, fue hallada muerta en su casa, y aunque no se han confirmado las causas, todo apunta a que se trata de un suicidio, pues la joven sufría depresión y problemas psicológicos.

“Celia iba conmigo a la universidad, coincidíamos mucho. Los amigos en común estamos aún que no nos lo creemos. Era muy dulce y a la vez muy insegura. No estaba bien, me da mucha pena…Ha debido de sentirse muy presionada y, desgraciadamente, se le habrán juntado muchas cosas, que supongo que han podido con ella”, lamenta Ana.

Poder de influir

Además de lo que los demás pueden incidir en la vida de estas mujeres con sus comentarios o presiones comerciales, también hay que ser consciente del poder que ellas mismas tienen para influir en sus seguidores.

“Cada una tienen un 'target' y yo tengo muchas seguidoras muy jóvenes, por ello procuro tener cuidado con lo que escribo y hago. Hay que ser consciente. Hay gente que nos tiene como un modelo o referente, pero también hay personas con falta de autoestima o de personalidad que intentan imitar todo aquello que ven”, afirma Ana, quien según indica, intenta compartir sus valores: “Familia, trabajo, protección de los animales o de la naturaleza”.

“Yo no hago publicaciones relacionadas con alcohol, y por ejemplo, también evito hacer fotos o trabajos en bikini para que las más jóvenes no copien o imiten”

Este poder que las famosas ‘instagrammers’ han adquirido en los últimos años, ha sido aprovechado también por muchas mujeres que buscan lanzar mensajes feministas o relacionados con la importancia se sentirse bien, por encima de buscar un físico perfecto, como @natcurvilucius.

Por otro lado, Ana, que afirma que nunca le ha ocurrido nada “realmente alarmante”, es una de esas ‘bloguers’ que no solo muestran sus prendas favoritas o lo que creen va a ser ‘tendencia’. Ella también escribe y publica fotografías de su día a día y de su familia, incluido su hijo de dos años. Algo que según los expertos, podría no ser recomendable.

“No creo que sea algo peligroso. Escribo sobre cosas que pueden preocupar a las madres primerizas que me siguen. Además, nunca digo donde estoy exactamente en el momento de publicar, ni muestro fotografías de mi hijo en bañador o desnudito. Son fotos normales de un niño normal y no veo nada malo en eso”, finaliza Ana.