Otegi continúa con la campaña

El dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi ha continuado hoy interviniendo en los actos de la precampaña electoral de EH Bildu y, tras ser ovacionado por los asistentes, ha comentado que "el cariño popular no se puede inhabilitar a través de los tribunales de justicia".



Otegi ha participado en un acto en el Palacio Euskalduna de Bilbao ante varios cientos de simpatizantes, junto a varios oradores más, para explicar de nuevo la propuesta "Un país compartido", elaborada por Otegi y por un grupo de trabajo.



Esta propuesta, recogida en un libro de 295 páginas, fue presentada la pasada semana en San Sebastián y hoy ha sido el turno para la militancia de Bilbao.



Al llegar al acto Otegi ha sido ovacionado, aplauso que se ha repetido al iniciar su intervención, de cinco minutos, cuando ha agradecido todo el cariño recibido tras su inhabilitación como candidato, ratificada por el Tribunal Constitucional, "situado en Madrid o en Ankara", ha comentado.



"El cariño popular no se puede inhabilitar a través de los tribunales", ha dicho el líder de la izquierda abertzale al auditorio.



Frente al "foco de injusticia que es el Estado español", Otegi ha insistido en la necesidad de presentar un proyecto político: "Venimos con una propuesta de país. Queremos hablar y compartir con la gente. Ésa es la nueva política. Algunos quieren instalarnos en el pasado, pero nosotros queremos mirar al futuro, nos interesa el debate de propuestas de país".



Tras unas últimas legislaturas vascas "perdidas", en las que, según Otegi, "no se han abordado déficit estructurales de país como el nacional, el social o las consecuencias del conflicto", ha opinado que en la próxima se pueden alcanzar grandes acuerdos sobre estos asuntos.



"Para eso hemos hecho esta oferta. Respondemos a la injusticia con más propuestas, más debate y más participación popular", ha concluido.