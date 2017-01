La oposición fuerza la comparecencia de Montserrat por el copago farmacéutico

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, vuelve hoy al Congreso después de que los grupos de la oposición pidieran hace un par de semanas su comparecencia para que aclare sus planes sobre el copago farmacéutico de los pensionistas.



Montserrat provocó el debate sobre si modificar el actual sistema al plantear si debería subirse el pago de los medicamentos a las personas con pensiones más altas.



La ministra se mostró entonces partidaria de "ajustar" el copago farmacéutico para los jubilados que cobran pensiones más altas, en el tramo de renta que va de los 18.000 a los 100.000 euros, y después precisó que revisar los actuales tramos no significa incrementar el copago de las rentas más altas, sino "a lo mejor que les bajes a los que tienen menos".



Días después, en su primera comparecencia en el Senado, insistió en que no está en la agenda del Gobierno un incremento y defendió que "aporte menos el que menos tiene".



Sobre este asunto, también se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró el pasado 24 de enero que no lo modificará. "No, no lo voy a hacer en esta legislatura", afirmó.



Ante las manifestaciones de Montserrat fueron varios los grupos de la oposición -PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Mixto- los que pidieron que diera explicaciones en la Comisión de Sanidad Y Servicios Sociales de la Cámara Baja, solicitudes que fueron debatidas y aprobadas en la Diputación Permanente.



Así, durante el debate en la Diputación, los grupos apoyaron estas peticiones mientras que el PP se abstuvo.



Ésta será la segunda vez que la ministra comparezca ante la Comisión de Sanidad del Congreso, después de que ya lo hiciera a finales del pasado año, para exponer las líneas generales de su departamento.