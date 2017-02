Once detenidos en una operación contra la venta de medicamentos ilegales

La Policía Nacional ha detenido a once personas en una operación contra la venta de medicamentos ilegales, como esteroides anabólicos, en tiendas de suplementos deportivos, gimnasios y establecimientos para deportistas en varias localidades de la provincia de Almería.



Fuentes de la investigación han informado de que las detenciones se practicaron la pasada semana en el desarrollo de la operación en la ciudad de Almería y los municipios de Roquetas de Mar, Vícar y El Ejido.



Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDyCO) de la Policía Nacional llevaron a cabo un total de once registros simultáneos en gimnasios, tiendas de suplementos deportivos y establecimientos para deportistas, así como en domicilios particulares.



Durante los registros, fueron intervenidos medicamentos ilegales, como esteroides anabólicos, y pequeñas cantidades de cocaína, si bien no ha trascendido el volumen total de los mismos.



Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Roquetas de Mar, que ordenó el ingreso en prisión de dos de ellos por delitos contra la salud pública.



El Juzgado ha decretado el secreto del sumario, si bien la operación policial ha sido concluida, según las fuentes consultadas.