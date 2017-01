Oleguer Pujol envió 2,5 millones a Miami con sus cuentas bloqueadas

Oleguer Pujol transfirió 2,5 millones de euros a una cuenta en Miami (EEUU) en diciembre de 2015, a pesar de que desde marzo de ese año ya tenía sus cuentas bloqueadas por orden judicial, lo que para la Fiscalía Anticorrupción significa que el menor de los Pujol-Ferrusola sigue ocultando su dinero.



En vista de esta y otras operaciones, Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión de Oleguer Pujol, al considerar que incluso sabiéndose bajo investigación judicial sigue realizando actos opacos y ocultando dinero a la justicia, según han informado a Efe fuentes jurídicas.



Los fiscales del caso han hecho esta petición después de que Oleger Pujol declarara casi cuatro horas ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que tiene que resolver esta tarde sobre la medida tras una vista.



Durante el interrogatorio, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción, liderada por Belén Suárez, han mencionado esa transferencia a Miami y el abogado del menor de los Pujol ha alegado que ese dinero procedía de comisiones lícitas de su labor de intermediación en una operación inmobiliaria de un edificio de la Gran Vía madrileña.



Según el letrado, Oleguer Pujol, que está siendo investigado desde 2014, ingresó ese dinero en Miami porque ningún banco español le admitía el cobro debido al embargo y luego lo volvió a traer a España para invertirlo en Bonos del Tesoro, un argumento que no ha convencido a la Fiscalía.



La Fiscalía también considera sospechosa otra operación que hizo en 2013 (a su hermano Jordi Pujol se le empezó a investigar a principios de ese año) que consistió en el traspaso de dinero a una sociedad panameña.



Durante su declaración, se ha preguntado al imputado por una operación de venta de oficinas del Banco Santander en 2007 de 2.300 millones, en la que cobró alrededor de 2,5 millones de euros por sus supuestas labores de intermediación.



Oleguer Pujol ha reconocido que cobró ese dinero y que en ese momento no lo declaró a Hacienda, pero ha alegado que actualmente está al corriente con la Agencia Tributaria después de dos regularizaciones que hizo en 2012 y 2014.



Ha explicado que en octubre de 2012 ya regularizó el dinero de la operación del Santander en una primera declaración tributaria, pero la Fiscalía le ha reprochado que entonces no mencionó a Hacienda la cuenta que tenía en Andorra en el banco Andbank, donde recibía transferencias de cuentas de su hermano Jordi y del expresidente catalán con dinero de origen desconocido.



Hasta julio de 2014, cuando ya se le estaba investigando, no hizo otra declaración extemporánea a Hacienda metiendo esa cuenta que había ocultado previamente.



En el interrogatorio, el fiscal José Grinda le ha enseñado también dos folios obtenidos en una comisión rogatoria a Holanda en los que se pone de manifiesto que seguía manteniendo relaciones en febrero de 2016 con dos holandeses que le ayudaron a construir su entramado empresarial en el extranjero.