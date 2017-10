Nota de redacción: Media verdad

Nota aclaratoria de la redacción sobre la rectificación de Mediapro:

1.Si Mediapro no diseñó la campaña publicitaria del 9N, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña miente, ya que asegura que la Generalitat encargó tal campaña a Mediaplanning que, a su vez, encargó el diseño a Imagina, filial de Mediapro. El coste de tal operación ilegal fue de 800.000 euros que, precisamente por haber sido encargada para una actuación fuera de la ley, debe devolver el ex president Artur Mas. Si Imagina, filial de Mediapro, no facturó, supone que lo hizo gratis, salvo que sea falsa la afirmación sostenida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y nunca recibió tal encargo.

2. La afirmación de que el grupo Mediapro, nunca se mencionó a Mediaproducción SL, ha recibido más de 240 millones de euros de la Generalitat se sustenta en las propias bases del DOGC, el BOE catalán, y de la sindicatura de cuentas donde se evidencia un flujo relevante de contratos. Baste señalar el de la Xarxa Oberta por más de 211 millones que fue logrado en UTE por Imagina, filial de Mediapro, con Axia cuya parte ha comprado Mediapro a través de la empresa creada al efecto, Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya SA, con lo cual se quedó con el 100% del contrato.

La cifra de 240 millones no se refiere en modo alguno al ejercicio de 2016 en la información que se pretende rectificar sino en el monto que ha recibido en los últimos años. De hecho, en una información previa no rectificada se publicó que en los últimos años ese había sido el volumen mínimo de contratos logrados por todas las empresas del grupo Mediapro de la Generalitat.

En la información que se pretende rectificar en ningún momento se dice que Mediapro haya facturado tal volumen en 2016 a la Generalitat. Dado que este diario no dio ninguna cifra sobre lo facturado por Mediapro a TV3 o la Generalitat en 2016, tomamos nota de los datos que ofrece este grupo: que dice haber facturado 7,4 millones a CCMA (corporación que engloba a la ruinosa TV3) y 10.000 euros a la Generalitat.

3. Mediapro asegura que es falso que el grupo pase costes de plató a TV3, directa o indirectamente, ya que “las productoras contratadas por la CCMA son libres de elegir a sus proveedores, habiendo sido en ocasiones contratados los platós de Mediapro por aquellos) no por la CCMA, por TV3 ni por la Generalitat de Cataluña”. Esto refuerza la validez del título: espacios estrella de la ruinosa televisión tienen como casero a Roures. Los espacios se graban o emiten desde platós del grupo Mediapro que actúa como proveedor de las productoras contratadas por TV3. Por tanto, salvo que Mediapro sea proveedor gratuito, ese coste ha de repercutirse en las facturas que finalmente paga TV3. En suma, el grupo Mediador es casero indirecto de TV3.

¿Es o ha sido Mediapro casero directo de TV3? Las cuentas de TV3 de 2016 apuntan el pago por alquiler del edificio Imagina, que coincide con el nombre de edificios que ha poseído Mediapro, por eso se dice que se enuncia. Si se trata del edificio Imagina de la Avenida Diagonal 177, ha sido propiedad del Grupo Mediapro hasta la fecha, porque la sociedad mixta que la controla intenta vender sus acciones, algo que aún no ha ocurrido. Y si se trata del edificio Imagina de Esplugues de Llobregat, fue propiedad del grupo Mediapro hasta 2014.

En cuentas anteriores CCMA (TV3) precisa que paga el alquiler del edificio Imagina i Plato (2015). Y en 2014 alerta de que en 2017 finaliza el contrato de alquiler de las instalaciones del Imagina de Esplugues de Llobregat, es decir, no se habla de formalización ese año sino que se apunta que el contrato vigente caduca en tres años.

En las cuentas de 2013 de CCMA y anteriores hasta el 2010 figura el arrendamiento de un plató que finaliza en 2017, igual que el edificio Imagina de Mediapro de Esplugues de Llobregat. Es el único de los centros arrendados por TV3 que finaliza ese año y esto se produce hasta 2010 al menos. En los convenios de TV3 de esos años figuraba el edificio Imagina de Esplugues de Mediapro para contabilizar jornadas laborales y en las huelgas se computaba el seguimiento del personal destinado en dicho centro de Mediapro.