Ni la lluvia evitaría la factura eléctrica más cara de la historia.

A las ocho de la tarde de hoy viernes, el mercado eléctrico deparará un nuevo record: 98,69 euros por megawatio. Una subida del 4% en un solo día. El precio medio diario, se situará en 88 euros, un aumento del 2,6%. Desde el inicio del mes de Enero, la subida media ha sido del 46%.

Con estos precios, los casi trece millones de usuarios que están sujetos a la tarifa regulada, podrán pagar en este mes por encima de los 73 euros, a lo que habría que sumar si se procede o no a las refacturaciones pendientes.

Esta cifra superaría el record que se produjo en el primer trimestre de 2012, cuando debido a unas refacturaciones se pagaron 73,2 euros el megawatio. En los meses de Enero de estos cuatro últimos años, las facturas de Enero han sido: 57,3 euros en 2014; 67,4 en 2015; 58 euros, en 2016 .

Excepticismo ante las medidas de Gobierno

El Gobierno parte de considerar que la energía que se está consumiendo procede en su mayor parte de las centrales de ciclo combinado (gas y carbón). En consecuencia, abaratando el precio en el mercado del gas podría abaratar el coste de producción.

Efectivamente, en el gráfico siguiente, procede de los datos de generación de electricidad de Red Eléctrica, a las 11,40 de la mañana, se observa un peso del ciclo combinado del 26%, pero el Carbón mantiene un 17%. La confianza en que baje el precio del fósil en el mes próximo más cambios en el gas son las únicas medidas adoptadas por el gobierno.

Mientras no llueva el combustible indexado al precio del petróleo (gas) y el carbón serán determinantes. Las cantidades menores pero no irrelevantes que la hidroelectricidad (14%) o la nuclear (17%) están aportando al mercado, producen, no obstante márgenes supriores al 500% para las empresas. En cualquier caso, la lluvia ya no evitará el terrible mes de Enero.

El regulador solo investiga

La Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados no ha mostrado mayor preocupación. Espera que la lluvia arregle el asunto y considera que en el mercado no se han producido manipulaciones, aunque ha prometido una investigación.