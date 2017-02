"La colección y yo estamos maltratados", Thyssen amenaza con vender un cuadro

Una vez enviado el comunicado firmado por los abogados de Carmen Cervera esta mañana, la baronesa ha afirmado en la posterior rueda de prensa que quiere que la colección "se quede en España" , y "asegurar dicho legado para las futuras generaciones". Sin embargo, ha advertido que si necesita "liquidez", tendrá que "vender otro cuadro".

"Lo siento mucho como coleccionista. No me siento maltratada físicamente, pero hay una interpretación fiscal que no está aclarada, no se puede estar con renovaciones cada año", ha afirmado en la rueda de prensa ofrecida en la Fundación Thyssen

Tras expirar el acuerdo de cesión de la colección personal de Carmen Cervera a finales del pasado mes de febrero, la aristócrata anunció que estaba dispuesta a buscar un nuevo destino a sus 429 cuadros, aunque se mostraba abierta a iniciar las negociaciones pertinentes.

Con el comunicado de esta mañana, la baronesa Thyssen recalcaba los beneficios anuales que obtiene la ciudad de Madrid con su colección: unos ocho millones de euros anuales, y reafirmaba sus deseos de encontrar una solución “buena para todos” y consistente en la aprobación de unos “aspectos esenciales para el futuro de la Colección”:

Régimen de disposición, movilidad y exposiciones mundiales de las obras

El régimen jurídico de las obras

La interpretación de las normas fiscales que son de aplicación previstas en el Acuerdo Cultural con el Ministerio de Educación suscrito en el año 2002.

Para finalizar, los representantes legales de la Baronesa, afirman que las conversaciones de las negociaciones son “cordiales y de buena fe” y que el Ministerio de Cultura está “realmente comprometido en encontrar una solución” para el futuro de la Colección, que contiene más de un centenar de obras maestras de artistas como Monet, Van Gogh, Picasso o Delaunay.

'El señor Montoro y yo nos intercambiamos 'christmas', pero hay que aclarar la interpretación fiscal y dejar las cosas bien firmadas. Hemos hablado el Ministro de cultura y yo y nos hemos dado un tiempo. El acuerdo podía de ser definitivo o por muchos años", ha declarado Cervera.

Por su parte, el Ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, mostró su agradecimiento a la Baronesa Thyssen la pasada semana, por el "préstamo de su colección estos años". y afirmó que "la baronesa pedía un cambio". "No se trataba de concesiones económicas, sino de condiciones a la hora de vender determinadas obras. Hemos sido generosos en la negociación”, recalcó, y anunció que se abrían tres meses para negociar con Carmen Cervera.